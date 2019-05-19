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"Еталон краси": Ольга Фреймут засвітила стрункі ніжки на сонячному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.05.2019 - 10:59
"Еталон краси": Ольга Фреймут засвітила стрункі ніжки на сонячному фото
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведуча показала власну кімнату

Популярна телевдущая, багатодітна мама, а з недавнього часу ще і видавець Ольга Фреймут – особистість досить закрита, правда, останнім часом вона стала частіше ділиться з шанувальниками особистими фото, показуючи чоловіка Володимира Локотко і чарівних малят. Також теледіва періодично публікує  в Instagram поради та особисті фото, які незмінно збирають масу компліментів. Так, ведуча показала в фотоблозі сонячний знімок в літньому платті, продемонструвавши на камеру довгі і стрункі ніжки у всій красі.

Ольга сидить на ліжку у власній кімнаті і променисто посміхається в об'єктив. На ній - коротке, легке плаття синього кольору з квітковим пиритном і глибоким вирізом-декольте.

Також телеведуча похвалилася прекрасним видом з вікна на історичний центр Києва - Поділ, зазначивши, що у кожної дівчини повинна бути власна кімната, де вона зможе присвятити час собі.

&quot;Еталон краси&quot;: Ольга Фреймут засвітила стрункі ніжки на сонячному фото

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Як я люблю Поділ. І мою квартиру на вулиці Спаській, і цей недосконалий, як картина імпресіоніста, вигляд з вікна ... Дівчата, зробіть все, щоб мати "власну кімнату" - це я вже цитую Вірджинію Вульф. Гарних вихідних!" - звернулася вона до підписників.

Прихильники Ольги не упустили можливості залишити для неї компліменти, захопившись її зовнішнім виглядом.

"Неймовірна!", "Оля, ну яка ж у Вас посмішка! Не посміхнутись у відповідь просто неможливо!", "Яка ви гарна! Гідний приклад", "Чарівна посмішка, пані Фреймут. У цій сукенці ві сама весна", "Красуня", "Тендітна та ніжна красуня і розумниця", "Така щаслива!", "Чудово виглядаєте Оля!", "Еталон краси", - писали коментатори.

Раніше Ольга Фреймут захопила мережу знімком маленької донечки Євдокії в вышиванці.

Нагадаємо, раніше Оля Фреймут у піжамі і без косметики вразила квітучим зовнішнім виглядом.

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Новини України Ольга Фреймут
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