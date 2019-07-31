Естетика спокуси: Тіна Кароль підкорила мережа чуттєвим пляжним відео

Тіна Кароль останнім часом регулярно радувала шанувальників не властивими їй раніше образами – проникливими, чуттєвими і максимально відвертими. Вона публікувала кадри зі своєї американської фотосесії на пляжі, демонструючи апетитні вигини і соковиті форми, а також ділилася спокусливими постільними знімками. Тепер настала черга і відео, яке змогло передати всю естетичність кадрів в русі і з'єднати разом образи, що встигли полюбитися фанам.

На сторінці в Instagram зірка опублікувала короткий ролик з музичним супроводом, на якому, немов у калейдоскопі, миготять сюжети з Тіною у головній ролі. Ось вона йде босоніж по піску в білосніжному топі і шортах, тягне руки до сонця і підставляє обличчя променям, позує на пляжі біля пірсу, гуляє по місту і т. д.

Шанувальники прийшли в повний захват від нового відео поп-діви. Вони написали під роликом, що не можуть впоратися з собою і припинити дивитися ролик, який буквально заворожує з перших секунд.

"Дуже чуттєво", "Це відео-релакс, ковток свіжого повітря, бальзам для душі!!! Хочеться продовжити!!! Естетично, світло, артистично, природно, зі змістом!!! Ефект заспокоєння від стресів, в цьому є велика необхідність для багатьох людей!!! Велике дякую!", "Тіна, це чудово, ти прекрасна", "Я залипла.. Так ніжно і гарно!", "Як це естетично", "Зводиш нас з розуму! Це настільки красиво,що у мене навіть мова зникла. Наша принцесска", "Просто цунамі!", "Шалено зворушливо і красиво", - не припиняли захоплюватися коментатори.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль підкорила мережу ніжним "домашнім" кадром у білому светрі.

Раніше Тіна Кароль спокусила хвилюючими вигинами на відвертому фото.