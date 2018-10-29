Естетика 80-х: Макс Барських готує в Києві танцювальне шоу з елементами імерсивного театру

Відео: YouTube / Max Barskih

Популярний український співак Макс Барських, який нещодавно презентував новий сингл "Згадувати", анонсував нове шоу-предпрослуховування під назвою "Сім". Прем'єра відбудеться 29 листопада в київському МВЦ.

Зазначимо, що це унікальна подія відбудеться лише один раз та присвячена новому лонгплею артиста.

У перше ексклюзивне прослуховування альбому, реліз якого відбудеться через два місяці після прем'єри на сцені, буде залучена багатотисячна аудиторія, передали у прес-службі співака .

Як і весь lp "Сім", який увібрав у себе риси танцювального сентименталізму, нове шоу Барських присвячено естетиці 80-х.

"Я зібрав пережиті мною історії та обрамував їх сінті-попом, діп-хаусом і присмаком 80-х, оскільки, мені здається, в музиці того часу було багато почуттів і романтики. Я хочу поділитися своїми піснями з першими слухачами прямо на концерті, хочу відчути їх щиру хвилю сприйняття "тут і зараз". Ми будемо танцювати, співати і відчувати разом. Це шоу – справжнє свято", - розповів Макс.

Макс Барських (Фото: прес-службі артиста)

Весь концепт концерту задуманий як мультиэкранне танцювальне дійство з елементами театру імерсійного театру, в якому буде залучений і сам глядач.

"Цього разу всі наші зусилля, крім традиційного надсвітловою та аудіовізуального рішення, будуть спрямовані на максимальну близькість Макса з його глядачем. Ми хочемо, щоб кожна емоція артиста була видна кожній людині, що прийшла на концерт. Оскільки МВЦ вміщує набагато більше людей, ніж Палац спорту, ми довго вирішували, як досягти поставленого завдання і в результаті розробили мультикамерную трансляцію під час концерту", - поділився своїми ідеями режисер шоу Алан Бадоєв.

Макс Барських, афіша на шоу "Сім" (Фото: прес-службі артиста)

Крім нових пісень зі сцени також прозвучать головні хіти артиста в авторському прочитанні хореографа-постановника Руслана Махова.

Ми вже писали про те, що співак Макс Барських опублікував у своїй соцмережі фотосесію в стилі 80-х, на якій позують героїні його нового кліпу на пісню "Берега".

Нагадаємо, раніше Барських розповів про свій новий "осінній" альбом.

Як повідомлялося, перед цим артист Макс Барських розповів про перший поцілунок.

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Відео: РБК-Україна