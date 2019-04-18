ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Естетичне задоволення: Зірка "Орла и Решки" зачарувала ніжним образом (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.04.2019 - 15:54
Естетичне задоволення: Зірка "Орла и Решки" зачарувала ніжним образом (фото)
Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Аліна навіть зробила фото з осликом

Аліна Астровська вирушила на зйомки нових випусків морського сезону тревел-шоу "Орел и Решка", які вона проводить разом з Колею Сергою. Так, стало відомо, що команда популярного проекту відвідала грецький острів Родос в Середземному морі. Звичайно, Астровська зробила серію яскравих фото з нової подорожі, а також показала шанувальникам новий стильний образ.

Так, у телеведучої вийшов трендовий сьогодні монохромний образ. Астровська віддала перевагу ніжному теракотовому відтінку. На телеведучій – легке літнє плаття в підлогу на тонких бретельках від MoodStories. На плечі Аліна накинула коротку шкіряну куртку в тон сукні. А на ніжках – акуратні босоніжки на низькому ходу, декоровані стрічками. У цілому, образ вийшов по-весняному свіжий!

"Потрапила в тенети острова Родос", - підписала яскраві знімки Астровська.

Аліна Астровська

Астровська

Стильна Аліна Астровська

Також телеведуча поділилася з шанувальниками своїм "грецьким настроєм", опублікувавши кілька емоційних фото з відпочинку. На знімках Аліна не тільки позує на тлі прекрасних пейзажів, але також зробила кілька кадрів зі знімальною групою. І навіть фото на пам'ять з родоським осликом. Знімки вийшли дуже атмосферні.

Естетичне задоволення: Зірка &quot;Орла и Решки&quot; зачарувала ніжним образом (фото)

Аліна Астровська

Естетичне задоволення: Зірка &quot;Орла и Решки&quot; зачарувала ніжним образом (фото)

Естетичне задоволення: Зірка &quot;Орла и Решки&quot; зачарувала ніжним образом (фото)

Аліна Астровська на Родосі

Шанувальники зірки "Орла и Решки" також поспішили залишити свої відгуки:

  • Аліна завжди приємно на Вас дивитися , і на душі добре!
  • Блін, цей острів - мій другий дім. Прекрасне місце. Я так сумую, краса)
  • Дуже мила фотка! Пальмовий тиждень!
  • Один раз була на цьому острові і мрію потрапити знову, чарівне місце і найприємніші спогади!
  • Ви прекрасні!! Захоплююся дуже дуже!
  • Мрію побувати на Родосі.... одна вода прям маааанить! Аліна, краса! Як і завжди!
  • Дуже красиво і романтично!
  • Гарне плаття!
  • Дивлячись на Вас, отримую естетичне задоволення!!!

Нагадаємо, раніше зірка "Орла и Решки" розповіла про схуднення на 22 кг. Астровська зізналася, що її називали "жиробасиною".

Красуня-морячка: зірка "Орла и Решки" показала накачану фігуру в купальнику Ну просто Ван Дамм: зірка "Орла и Решки" показала приголомшливу розтяжку (фото)
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України телеведущаяОрел и РешкаАліна Астровська
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся