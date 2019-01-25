"Природність до лиця": Настю Каменських похвалили за романтичний образ

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Знімок співачки, зроблений в аеропорту привернув увагу користувачів соцмереж

На цей раз Настя Каменських, яка виступає за псевдонімом NK, опублікувала кадр з Нью-Йорка, в якому вона провела останні кілька днів. Співачка щодня відвідувала теле - і радіоефіри різних каналів, зустрічалася з продюсерами і музикантами, записувала пісні на студії, можна сказати, що після тривалої відпустки у Мексиці у співачки накопичилося багато сил, які вона тепер із задоволенням застосовує.

Фото: Природна краса Насті Каменських захопила шанувальників (instagram.com/kamenskux)

"Цей місяць був таким крутим і повним пригод! Спасибі всім, хто був зі мною, допомагав і підтримував, особливо @realpotap. Хлопці, це було приголомшливо", - написала Настя під фото.

Шанувальники оцінили знімок з аеропорту, похваливши зірку за природність, відсутність фотошопу і скромний одяг, який підкреслив форми співачки, але не дозволив виставити на показ нічого зайвого. А ще масу захоплення викликала зачіска Насті, її ідеальні локони викликали просто фурор в коментарях.

Скріншот: Коментарі під постом Насті Каменських instagram.com/kamenskux)

"Красуня"

"Природність до лиця, досить робити з себе зірку світового рівня"

"Шикарно!"

"Нарешті одяглася!"

"Які локони......"

"Тут справжня., Мила,затишна і красива! Не люблю,коли ви кривляетесь,так набагато краще!"

"Ну не можна бути на світі красивою такою"



"Круте фото) ти дуже Гарна"

"Ну ось же дуже гарне фото! А то все фотожоп і фотожоп!" - прокоментували фото шанувальники.

А ще недавно, Настя Каменських отримала масу компліментів від шанувальників за красиві довгі ноги.

Крім того, новий образ Насті Каменських у повітряному платті підкорив прихильників, проте багато хто відзначив надмірну худорлявість співачки.

Нагадаємо, що Настя Каменських увійшла в список найпопулярніших артистів у світі.

Настя Каменських: цікаві факти біографії (відео РБК-Україна)