ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Природність до лиця": Настю Каменських похвалили за романтичний образ

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.01.2019 - 10:23
"Природність до лиця": Настю Каменських похвалили за романтичний образ
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Знімок співачки, зроблений в аеропорту привернув увагу користувачів соцмереж

На цей раз Настя Каменських, яка виступає за псевдонімом NK, опублікувала кадр з Нью-Йорка, в якому вона провела останні кілька днів. Співачка щодня відвідувала теле - і радіоефіри різних каналів, зустрічалася з продюсерами і музикантами, записувала пісні на студії, можна сказати, що після тривалої відпустки у Мексиці у співачки накопичилося багато сил, які вона тепер із задоволенням застосовує.

&quot;Природність до лиця&quot;: Настю Каменських похвалили за романтичний образФото: Природна краса Насті Каменських захопила шанувальників (instagram.com/kamenskux)

"Цей місяць був таким крутим і повним пригод! Спасибі всім, хто був зі мною, допомагав і підтримував, особливо @realpotap. Хлопці, це було приголомшливо", - написала Настя під фото.

Шанувальники оцінили знімок з аеропорту, похваливши зірку за природність, відсутність фотошопу і скромний одяг, який підкреслив форми співачки, але не дозволив виставити на показ нічого зайвого. А ще масу захоплення викликала зачіска Насті, її ідеальні локони викликали просто фурор в коментарях.

&quot;Природність до лиця&quot;: Настю Каменських похвалили за романтичний образ

&quot;Природність до лиця&quot;: Настю Каменських похвалили за романтичний образ

&quot;Природність до лиця&quot;: Настю Каменських похвалили за романтичний образ

&quot;Природність до лиця&quot;: Настю Каменських похвалили за романтичний образ

Скріншот: Коментарі під постом Насті Каменських instagram.com/kamenskux)

"Красуня"

"Природність до лиця, досить робити з себе зірку світового рівня"

"Шикарно!"

"Нарешті одяглася!"

"Які локони......"

"Тут справжня., Мила,затишна і красива! Не люблю,коли ви кривляетесь,так набагато краще!"

"Ну не можна бути на світі красивою такою"


"Круте фото) ти дуже Гарна"

"Ну ось же дуже гарне фото! А то все фотожоп і фотожоп!" - прокоментували фото шанувальники.

А ще недавно, Настя Каменських отримала масу компліментів від шанувальників за красиві довгі ноги.

Крім того, новий образ Насті Каменських у повітряному платті підкорив прихильників, проте багато хто відзначив надмірну худорлявість співачки.

Нагадаємо, що Настя Каменських увійшла в список найпопулярніших артистів у світі.

Настя Каменських: цікаві факти біографії (відео РБК-Україна)

"Добре засмагли": Джамала зачарувала ніжним фото з чоловіком з Маврикія "Попа як у Кім": Настя Каменських похвалилася апетитними формами в купальнику
Новини України Настя Каменськихпевец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся