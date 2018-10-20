"Є кілька способів": Микола Тищенко розповів, як зменшити шкоду бургерів

Фото: Микола Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Для цього потрібно дотримуватися кількох правил

Популярний український телеведучий Микола Тищенко розповів, як зменшити шкоду від бургерів для здоров'я. Про це повідомляє "Апостроф".

"Найкорисніший спосіб приготування котлети для бургера – на грилі. У процесі такого виду термічної обробки з котлети підуть зайві жири", - сказав він.

Більше того, стверджує Тищенко, не менше уваги потрібно приділ булочці.

"Вибираючи булочку для бургера, віддайте перевагу класичним заготовленим порціям цільнозерновий хліб. Саме його рекомендують дієтологи тим, хто дотримується дієти", - підкреслив він.

Однак і це ще не все, адже для більшого ефекту, за словами телеведучого, можна піти на радикальний крок.

"У разі, якщо ви перебуваєте в ресторані, пропоную радикальний крок – відмовитися від булки зовсім і насолоджуватися іншими складовими бургера, попросив офіціанта принести тарілку і прилади", - уточнив він.

До речі, популярний дієтолог, експерт Світлана Фус розповіла, як правильно скласти свій раціон і чому так важливо звертати увагу на кількість і якість жирів.

Раніше ми писали, що за результатами голосування в неділю, 16 вересня, проект "Танці з зірками" покинули Микола Тищенко та Nana. Після чого у дружини артиста, Алли Барановської, де зірка поділилася зі своїми фанатами, що вона думає про відхід пари.

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