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"Якщо не спати": зірка серіалу "Школа" порадувала шанувальників новим хітом і кліпом


У пісні співачка розповіла "невелику історії про кохання"

Анна Тринчер - Если не спать

Певица Анна Тринчер, суперфиналистка проекта Голос країни 8 и актриса сериала "ШКОЛА", выпустила свой новый трек "Если не спать" и сразу клип к нему.

"Если не спать" — крайне важная для Анны. Дело в том, что песня была написана еще более двух лет назад, но девушка никак не решалась ее опубликовать. Каждый раз понимала, что еще не готова поделиться откровенной композицией. Песня про что-то сокровенное, теплое, родное — для каждого свое. Даже, если честно, не хочется говорит про что песня, так как каждый в ней найдет свои смыслы.

"В нашей видеоработе, режиссером и оператором стал Александр Фауст", — говорит певица. 

"Я расскажу небольшую историю о любви и ее финале. Но не в банальном ее проявлении, а образном. Игра с тенью", — туманно говорит о сути песни Тринчер. 

Видео: instagram.com/annatrincher_official 

Под постом певицы в сети instagram поклонники поспешили оставить свои отзывы о новой комопзиции: 

  • "Шикарно! Ты - просто умница", — пишет ddaashazv. 
  • "Очень красивая песня", — отмечает uliasubbota. 
  • "Спасибо большое за песню", — благодарит dashulka_005. 
  • "Я уже смотрела и слушала эту песню, она замечательная, как будто в сказку попадаешь", — соглашается alyona_yapparova. 
  • "Ты Молодец! Вот оно — 14 Февраля", — пишет sasha_sharvarko. 

Напомним, в день всех влюбленных свой новый клип на песню "Попа как у Ким" презентовала также Настя Каменских

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