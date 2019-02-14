"Якщо не спати": зірка серіалу "Школа" порадувала шанувальників новим хітом і кліпом

Анна Тринчер - Если не спать

Певица Анна Тринчер, суперфиналистка проекта Голос країни 8 и актриса сериала "ШКОЛА", выпустила свой новый трек "Если не спать" и сразу клип к нему.

"Если не спать" — крайне важная для Анны. Дело в том, что песня была написана еще более двух лет назад, но девушка никак не решалась ее опубликовать. Каждый раз понимала, что еще не готова поделиться откровенной композицией. Песня про что-то сокровенное, теплое, родное — для каждого свое. Даже, если честно, не хочется говорит про что песня, так как каждый в ней найдет свои смыслы.

"В нашей видеоработе, режиссером и оператором стал Александр Фауст", — говорит певица.

"Я расскажу небольшую историю о любви и ее финале. Но не в банальном ее проявлении, а образном. Игра с тенью", — туманно говорит о сути песни Тринчер.

Видео: instagram.com/annatrincher_official

Под постом певицы в сети instagram поклонники поспешили оставить свои отзывы о новой комопзиции:

"Шикарно! Ты - просто умница", — пишет ddaashazv.

"Очень красивая песня", — отмечает uliasubbota.

"Спасибо большое за песню", — благодарит dashulka_005.

"Я уже смотрела и слушала эту песню, она замечательная, как будто в сказку попадаешь", — соглашается alyona_yapparova.

"Ты Молодец! Вот оно — 14 Февраля", — пишет sasha_sharvarko.

Напомним, в день всех влюбленных свой новый клип на песню "Попа как у Ким" презентовала также Настя Каменских.

Также не забывайте, что уже 16 февраля состоится второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019. Но уже сейчас вы можете познакомиться со всеми песнями.