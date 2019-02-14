"Якщо не спати": зірка серіалу "Школа" порадувала шанувальників новим хітом і кліпом

У пісні співачка розповіла "невелику історії про кохання"
Анна Тринчер - Если не спать
Певица Анна Тринчер, суперфиналистка проекта Голос країни 8 и актриса сериала "ШКОЛА", выпустила свой новый трек "Если не спать" и сразу клип к нему.
"Если не спать" — крайне важная для Анны. Дело в том, что песня была написана еще более двух лет назад, но девушка никак не решалась ее опубликовать. Каждый раз понимала, что еще не готова поделиться откровенной композицией. Песня про что-то сокровенное, теплое, родное — для каждого свое. Даже, если честно, не хочется говорит про что песня, так как каждый в ней найдет свои смыслы.
"В нашей видеоработе, режиссером и оператором стал Александр Фауст", — говорит певица.
"Я расскажу небольшую историю о любви и ее финале. Но не в банальном ее проявлении, а образном. Игра с тенью", — туманно говорит о сути песни Тринчер.
Видео: instagram.com/annatrincher_official
Под постом певицы в сети instagram поклонники поспешили оставить свои отзывы о новой комопзиции:
Напомним, в день всех влюбленных свой новый клип на песню "Попа как у Ким" презентовала также Настя Каменских.
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