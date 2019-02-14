"Якщо не спати": зірка серіалу "Школа" порадувала шанувальників новим хітом і кліпом

Анна Трінчер - Если не спать

Співачка Анна Трінчер, суперфіналістка проекту Голос країни 8 і актриса серіалу "ШКОЛА", випустила свій новий трек "Если не спать" і відразу кліп до нього.

"Если не спать" — надто важлива для Анни робота. Справа в тому, що пісня була написана ще більше двох років тому, але дівчина ніяк не вирішувалася її опублікувати. Кожен раз розуміла, що ще не готова поділитися відвертою композицією. Пісня про щось сокровенне, тепле, рідне - для кожного своє. Навіть, якщо чесно, не хочеться говорить про що пісня, так як кожен в ній знайде свій сенс.

"У нашій відеороботі, режисером і оператором став Олександр Фауст", — говорить співачка.

"Я розповім невелику історію про кохання і її кінець. Але не в банальному її прояві, а образному. Гра з тінню", — туманно говорить про суть пісні Трінчер.

Відео: instagram.com/annatrincher_official

Під постом співачки в мережі instagram шанувальники поспішили залишити свої відгуки про нову комопзиции:

"Шикарно! Ти - просто розумниця", — пише ddaashazv.

"Дуже красива пісня", — зазначає uliasubbota.

"Дякую за пісню", — дякує dashulka_005.

"Я вже дивилася і слухала цю пісню, вона чудова, як ніби в казку потрапляєш", — погоджується alyona_yapparova.

"Ти Молодець! Ось воно — 14 Лютого", — пише sasha_sharvarko.

Нагадаємо, в день всіх закоханих свій новий кліп на пісню "Попа як у Кім" презентувала також Настя Каменських.

Також не забувайте, що вже 16 лютого відбудеться другий півфінал Нацвідбору на Євробачення 2019. Але вже зараз ви можете познайомитися з усіма піснями.