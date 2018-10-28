"Якщо б я була автомобілем": Брежнєва розповіла про красу без фотошопу

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Артистка виступає за натуральність

Відома українська співачка й екс-учасниця музичної групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва, яка активно розвиває кар'єру на території Росії, розповіла, що користується фоторедакторами, але все ж таки виступає за натуральність. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню OK.Magazine.

"Знаєте, якби я була автомобілем, то мені б не була потрібна ретуш, тільки полірування іноді. Але я не автомобіль, і як будь-яка нормальна людина іноді втомлююся, потребую підзарядки. Робочий графік і вік диктують свої умови, тому деякі фотографії зрідка потребують легкої ретуші, але я все-таки за натуральність", - зізналася артистка.

37-річна співачка вважає, що справжня краса розцвітає з віком.

"Тим більше моя робота передбачає, що люди бачать мене вживу, а при особистому спілкуванні ретуш не допоможе. Зараз йде 37-я тиждень MBFW, а мені 37-й рік. З віком тільки вино стає краще, і то при правильному зберіганні", - підсумувала співачка.

Артистка не приховує, що іноді користується фоторедакторами.

"Якщо мова про матеріалі в журнал, то це природно, в друкованих видань такі правила, і ретуш застосовується до всіх кадрів. Для повсякденних ж фото є багато помічників простіше. Навіть просто світло і фільтри. Але якщо раптом у кадрі видно відро для сміття, приберу його обов'язково, гарний контент — як знак поваги до читача. А в Instagram я публікую багато фото і відео — без фоторедактора", - сказала виконавиця.

Як ми раніше повідомляли, Віра Брежнєва відвідала модний показ в Нью-Йорку.

Нагадаємо, що перед цим поп-співачка Віра Брежнєва виклала у соцмережі відверте фото, під яким влаштувала передплатникам незвичайний опитування: що краще, неідеальне фото або ідеальний фотошоп?