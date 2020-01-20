ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ще до заміжжя: у мережу "злили" фото Меган Маркл з подругами в елітному нічному клубі Канади

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.01.2020 - 10:48
Ще до заміжжя: у мережу "злили" фото Меган Маркл з подругами в елітному нічному клубі Канади
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Джессіка Малруні і Софі Трюдо - найкращі подруги Меган Маркл

Сімейний скандал з приводу зречення Меган Маркл і принца Гаррі від королівських обов'язків (8 січня) ще довго буде розбурхувати громадськість. Тим часом, отримавши схвалення свого рішення від Єлизавети ІІ, герцоги Сассекські продовжують жити далі. 38-річна Меган вже більше тижня як живе в Канаді. І схоже, що найближчим часом Маркл не збирається повертатися у Британію. Як говорили раніше джерела з її близького оточення: "Рідкісні візити - і на цьому все"! А ось принц Гаррі поки що перебуває в Британії. 35-річний онук Єлизавети ІІ залишиться в рідній країні до тих пір, поки не врегулює всі питання з родичами.

І все ж не складно здогадатися, що навіть після врегулювання всіх спірних питань, увага до Меган і Гаррі не охолоне. Швидше навпаки - в світлі останніх подій життя герцогів Сассекських стало більш цікавим громадськості. У мережі навіть стали з'являтися архівні кадри з "бурхливого минулого" Меган.

Так, на одній із фан-сторінок Маркл в мережі instagram шанувальники герцогині Сассекської опублікували знімки, зроблені ще в 2016 році. На фото Меган позує зі своїми кращими подругами. При цьому дівчата розважалися в одному з наймодніших і "елітних" нічних клубів Канади - Soho House Toronto. Де майбутня дружина принца Гаррі любила часто розслаблятися зі своїми не менш впливовими подругами.

Компанію Меган в той вечір склали: Джессіка Малруні і Софі Трюдо! До речі, це тріо у свій час називали "канадською елітою".

Ще до заміжжя: у мережу &quot;злили&quot; фото Меган Маркл з подругами в елітному нічному клубі Канади

Меган Маркл і Джессіка Малруні

39-річна Джессіка Малруні - канадська модельерка, яка регулярно знімає сегменти для телевізійних шоу Good Morning America і CityLine. Вона також є дружиною старшого сина екс-прем'єр міністра Канади - Бена Малруні. На даний момент Бен - канадський телеведучий.

Ще до заміжжя: у мережу &quot;злили&quot; фото Меган Маркл з подругами в елітному нічному клубі Канади

Ще до заміжжя: у мережу &quot;злили&quot; фото Меган Маркл з подругами в елітному нічному клубі Канади

Меган і Софі Трюдо

Ще одна не менш впливова особа - 44-річна Софі Трюдо - дружина 23-го прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Колишня телеведуча, займається благодійною роботою, приділяючи велику увагу проблемам жінок і дітей.

Так що компанія зібралася знатна. Меган добре знала, з ким варто заводити знайомство. У британських ЗМІ неодноразово відзначали, що саме під час одного з таких веселих застіль в одному з клубів Лондона і познайомилися Маркл і принц Гаррі.

Зазначимо, що Маркл і Малруні - дійсно кращі подруги. До свого нового почесного статусу герцогині і переїзду в Британію Меган проводила багато часу з подругою і її сім'єю.

Ще до заміжжя: у мережу &quot;злили&quot; фото Меган Маркл з подругами в елітному нічному клубі Канади

Меган і Джессіка

Ще до заміжжя: у мережу &quot;злили&quot; фото Меган Маркл з подругами в елітному нічному клубі Канади

Маркл з донькою Малруні

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки Канаді коштуватиме перебування Меган Маркл і принца Гаррі.

Нові обличчя: кому дісталися обов'язки Меган Маркл і принца Гаррі після їх зречення План втечі: принц Гаррі ще до одруження з Меган Маркл хотів віддалитися від королівської сім'ї
Новини України Меган Марклпринц Гаррі
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся