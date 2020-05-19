Ще та штучка: Христина з Холостяк-10 блиснули спортивними ніжками у ефектних нарядах

Вже в цю п'ятницю, 22 травня шанувальники реаліті-шоу Холостяк-10 дізнаються ім'я переможниці і обраниці героя проекту. Макс Михайлюк після 11 тижнів знайомства з учасницями зробить свій фінальний вибір. Нагадаємо, що на проекті залишилося всього дві дівчини - Дана Оханська і Даша Ульянова. Тим часом інші учасниці продовжують стежити за подіями в шоу. Приміром, одна з фавориток холостяка - Христина. Дівчина активно взялася за свій блог! І стала регулярно балувати фоловерів мотиваційними постами і модними аутфітами.

Так, на своїй instagram-сторінці Христина з Холостяк-10 із завидною регулярністю ділиться думками з фоловерами. Екс-"холостячка" постійно ділиться емоціями після нових випусків романтичного реаліті. Приміром, одинадцятий випуск дівчина прокоментувала лаконічно: "Ох, було несподівано".

Також на сторінці Христини можна відшукати модне натхнення. Днями красуня запаморочила голову стрункістю і довжиною своїх ніжок. Христина позує в класичних брюках зі стрілками ніжного кавового відтінку. Довершує образ чорний топ, заправлений в штани. До речі, топ також оголює похилі плечі героїні ТБ-шоу. На ніжках - гостроносі чорні туфлі. З прикрас - тільки наручний годинник.

Стильна Христина з Холостяк-10 (фото: instagram.com/kris.chem)

А до цього дівчина показувала інший за настроєм, але не менш спокусливий аутфіт в білосніжному костюмі зі спідницею з розрізом. Тоді дівчина влаштувала міні-фотосесію на стільці. І знову вся увага фоловерів прикута до ніжок красуні.

“В юності я перешивала мамині речі і відчувала себе ТОП - крихіткою! Немов все моє життя - це тиждень моди в Парижі ! Я розібрала свій гардероб. У ньому присутні нейтральні відтінки, які можуть бути основою для створення образу в будь-якому стилі. Це реально дуже зручно, практично,стильно і економно! Віддаю перевагу простим, зрозумілим речам в базових кольорах! А ще обожнюю костюми! Це завжди так елегантно, строго", - поділилася думками "холостячка".

Фото: instagram.com/kris.chem

А ось фолловери Христини поспішили залишити приємні коментарі під її новим "брючним" фото:

Ти крутишка!

Супер Жінка!

Дуже гарний образ

Криссс, найкраща, обожнюю тебе! Ван лав)

Да уж!!! Тихоня ще та! Штучка!

Підняла настрій з ранку! красуня

Ти дуже класна і дуже красива!!

Кріс, яка ж ти кльова

Ти класна і дуже дуже красива

Скріншот коментарів: instagram.com/kris.chem

Нагадаємо, раніше Віка з Холостяк-10 розповіла про рішення після розставання з Максом Михайлюком.