Ще та господиня: довгонога Леся Нікітюк похвалилася списком перероблених на карантині справ

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

У ведучої вийшов дуже насичений день

Леся Нікітюк вже трохи оговталася після несподіваної розмови по відеозв'язку зі своїм кумиром, знаменитим американським співаком і актором Джаредом Лето. Українська телеведуча мило побалакала з лідером групи Thirty Seconds to Mars, сидячи у ванній після тренування. Пізніше Леді Ле показала, як підготувалася і причепурилася для наступної розмови із зіркою - однак "дурник" Джаред поки що не дзвонив, так що вона вирішила розігнати нудьгу домашніми справами.

На своїй сторінці в Instagram Леся похвалилася ефектним образом і розповіла, що вона встигла зробити за день. Теледіва позує в короткій чорній сукні-піджаку і помаранчевих туфлях на шпильці, захоплюючи просто-таки "нескінченними" ногами.

Волосся іедучої красиво майорить завдяки включеному фену, який теж потрапив у кадр. Нікітюк зазначила, що вона виявилася ще тієї хазяєчкою - а все завдяки карантину!

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"#ДомогосподаркаЛе

Сьогодні я зрозуміла що я ще та хазяйка!

побілила всі дерева у дворі

замаринувала курку

помила машину і навіть диски

помила пса

тренування 40 хв + додатково прес

подзвонила всім подружкам, навіть тім яким не дзвонила пів року

поприбирала в хаті, продезінфікувала підлогу

посіяли на городі салат і рукколу

АСТАНАВІТЄ МЄНЯ!" - похвалилася значним знімком перероблених справ артистка.

Користувачі мережі залишили чимало компліментів струнким ніжкам Леді Ле і похвалили її за хазяйновитість.

Треба зробити конкурс Міс світу ноги.Ти його зробиш!

А вікна помиті?)

Про такі ноги, даються не кожній дівчині

Молодець)))) карантин з користю

Хазяйка

Це круто коли є що робити))

Леся молодець

Леся красуня

Та ти просто богиня

Ноги, ноги як дві дороги!

Оооо ну господине!!!!!! Шикарно выглядишьььь

Ти взагалі розумниця і красуня!

Ну які ж чудові ноги!!! Хіба ж можуть бути красивіше?!

Леся ти господиня молодчинка

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк емоційно розповіла про деталі прямого ефіру з Джаредом Лето.