Ще та господиня: довгонога Леся Нікітюк похвалилася списком перероблених на карантині справ

У ведучої вийшов дуже насичений день
Леся Нікітюк вже трохи оговталася після несподіваної розмови по відеозв'язку зі своїм кумиром, знаменитим американським співаком і актором Джаредом Лето. Українська телеведуча мило побалакала з лідером групи Thirty Seconds to Mars, сидячи у ванній після тренування. Пізніше Леді Ле показала, як підготувалася і причепурилася для наступної розмови із зіркою - однак "дурник" Джаред поки що не дзвонив, так що вона вирішила розігнати нудьгу домашніми справами.
На своїй сторінці в Instagram Леся похвалилася ефектним образом і розповіла, що вона встигла зробити за день. Теледіва позує в короткій чорній сукні-піджаку і помаранчевих туфлях на шпильці, захоплюючи просто-таки "нескінченними" ногами.
Волосся іедучої красиво майорить завдяки включеному фену, який теж потрапив у кадр. Нікітюк зазначила, що вона виявилася ще тієї хазяєчкою - а все завдяки карантину!
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"#ДомогосподаркаЛе
Сьогодні я зрозуміла що я ще та хазяйка!
АСТАНАВІТЄ МЄНЯ!" - похвалилася значним знімком перероблених справ артистка.
Користувачі мережі залишили чимало компліментів струнким ніжкам Леді Ле і похвалили її за хазяйновитість.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, Леся Нікітюк емоційно розповіла про деталі прямого ефіру з Джаредом Лето.