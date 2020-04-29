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Ще стрункіша! 45-річна Єва Лонгорія підкорила витонченою фігурою в облягаючому одязі

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.04.2020 - 17:36
Ще стрункіша! 45-річна Єва Лонгорія підкорила витонченою фігурою в облягаючому одязі
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка мріє про вихід у світ

Єва Лонгорія славиться своїм умінням створювати стильні образи, завдяки яким рекламує не тільки речі, але і надихає фоловерів на роботу над собою. Цього разу зірка показала черговий спокусливий аутфіт, поставши в облягаючих світлих штанах-скінні, а також топі. Лук завершили ботильйони на високих підборах з лінії, розробленої самою актрисою.

Кадр, зроблений на даху на тлі мальовничого міського пейзажу, просто підкорив фанатів зірки. Вони не могли втриматися, щоб не розхвалити фігуру 45-річної знаменитості: її стрункі ноги, бездоганної форми сідниці і високі груди. «Треную мою ходу на той момент, коли нас випустять на вулицю», – кокетує зірка.

Ще стрункіша! 45-річна Єва Лонгорія підкорила витонченою фігурою в облягаючому одязі

Нове фото Єви (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва часто демонструє, як їй вдається тримати відміну форму. Що стосується сідниць, то вона записала ціле навчальне відео і навіть порадила тренажер для них. Також актриса ділиться надихаючими роликами занять разом зі своїм тренером та власних практик йоги. Кожен такий пост збирає масу захоплених відгуків. Послідлвувачі дякують зірці за натхнення і мотивацію, зізнаючись, що після перегляду мікроблогу Єви і самі стали набагато більш активними.

Що ж, Лонгорії дійсно є чим пишатися! Особливо якщо врахувати, що під час вагітності вона набрала багато зайвих кілограмів і змушена була наполегливо працювати, щоб повернутися в свою ідеальну форму.

Ще стрункіша! 45-річна Єва Лонгорія підкорила витонченою фігурою в облягаючому одязіЗірці до лиця будь-які образи (фото: instagram.com/evalongoria)

За словами Єви, вона повністю змінила свої звички, починаючи від харчування до щоденної активності. Основу раціону зірки тепер склали корисні продукти, в число яких увійшли зелень, овочі, якісний білок і правильні жири. Але і від улюблених солодощів і дуже калорійних страв вона не стала відмовлятися. Просто їх кількість звела до мінімуму, вважаючи за краще вживати їх в певний час.

До речі, останнім часом на сторінці Лонгорії в мережі з'явилося багато постів з рецептами. Знаменитість, як і багато хто інші зірок, під час карантину могла досхочу насолодитися кулінарними експериментами.

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