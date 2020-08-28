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Ще себе покаже: дочка Полякової в шортах поскаржилася на зворотню сторону роботи моделлю

П'ятниця 28 серпня 2020 15:42
Ще себе покаже: дочка Полякової в шортах поскаржилася на зворотню сторону роботи моделлю
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Маша опублікувала фото з непростого дефіле

Старша дочка Олі Полякової, Маша Полякова всерйоз націлена пов'язати своє життя з творчою професією, правда, який саме напрям вона вибере, дівчина ще не визначилася. Вона займається у творчій студії вокалом, освоює ази моделінгу і вже пробує свої сили на подіумі, а також бере участь у фотосесіях. Дівчина опублікувала знімок, зроблений під час одного з останніх показів в незвичайній локації і поскаржилася на складності професії манекенниці, які встигла випробувати на собі.

15-річна юна модель дефілює по воді. На ній – футболка з "ангельським" принтом і трендові шорти-бермуди. Довгі локони заплетене в акуратну косу, прикрашену квітами. Хоч обличчя у дівчини незворушне, але її відчуття були далекі від спокою, про що дочка співачки розповіла шанувальникам.

"Це був незабутній показ, сказати, що було холодно - нічого не сказати", - підписала фото з дефіле у воді Маша.

Ще себе покаже: дочка Полякової в шортах поскаржилася на зворотню сторону роботи моделлю

Маша Полякова опублікувала модельне фото (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Підписники Маші їй поспівчували і закликали берегти себе, а також в який раз порівняли дівчину зі знаменитою мамою.

  • Ну точно модель
  • Красуня
  • Машка ще себе покаже. Взагалі класно, що дітки у Олі не зіпсовані
  • найкрасивіша
  • Гармата
  • Чарівна
  • Яка гарна дівчинка. Модель просто
  • Оля в молодості
  • Така ж красива, як Оля, нереальні
  • Крутишка

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Маша Полякова похвалилася стрункою фігурою в купальнику.

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Новини України Маша Полякова
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