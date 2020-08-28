Ще себе покаже: дочка Полякової в шортах поскаржилася на зворотню сторону роботи моделлю

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша опублікувала фото з непростого дефіле

Старша дочка Олі Полякової, Маша Полякова всерйоз націлена пов'язати своє життя з творчою професією, правда, який саме напрям вона вибере, дівчина ще не визначилася. Вона займається у творчій студії вокалом, освоює ази моделінгу і вже пробує свої сили на подіумі, а також бере участь у фотосесіях. Дівчина опублікувала знімок, зроблений під час одного з останніх показів в незвичайній локації і поскаржилася на складності професії манекенниці, які встигла випробувати на собі.

15-річна юна модель дефілює по воді. На ній – футболка з "ангельським" принтом і трендові шорти-бермуди. Довгі локони заплетене в акуратну косу, прикрашену квітами. Хоч обличчя у дівчини незворушне, але її відчуття були далекі від спокою, про що дочка співачки розповіла шанувальникам.

"Це був незабутній показ, сказати, що було холодно - нічого не сказати", - підписала фото з дефіле у воді Маша.

Маша Полякова опублікувала модельне фото (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Підписники Маші їй поспівчували і закликали берегти себе, а також в який раз порівняли дівчину зі знаменитою мамою.

Ну точно модель

Красуня

Машка ще себе покаже. Взагалі класно, що дітки у Олі не зіпсовані

найкрасивіша

Гармата

Чарівна

Яка гарна дівчинка. Модель просто

Оля в молодості

Така ж красива, як Оля, нереальні

Крутишка

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Маша Полякова похвалилася стрункою фігурою в купальнику.