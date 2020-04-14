Ще молодше: 46-річна Кейт Бекінсейл закрутила роман з 22-річним музикантом

Кейт Бекінсейл (фото: instagram.com/katebeckinsale)

Зірка закрутила новий роман

Кейт Бекінсейл відома своєю пристрастю до романтичних відносин з молодими хлопцями. Так, лише рік тому 46-річна актриса закінчила роман з 26-річним Пітом Девідсоном. Зірка нелегко переживала цю розлуку. Хоча, як запевняють ЗМІ, пара розлучилася мирно і зуміла зберегти теплі стосунки. (Сам актор вже встиг закрутити стосунки з дочкою легендарноъ Сінді Кроуфорд Кайею Гербер).

За словами Кейт, Пітт – досить непроста людина, і прийняти його важке минуле їй було складно. Нагадаємо, батько коміка загинув під час теракту 11 вересня 2001-го року, і через це потрясіння хлопець навіть робив спроби самогубства. Як зізналася актриса, якщо б вона менше його любила, то, можливо, не стала б будувати з ним стосунки. Схоже, нарешті зірка відійшла від минулих переживань і готова до нових любовних пригод.

Актриса полюбляє дивувати мережу (фото: instagram.com/katebeckinsale)

На днях знамениту голлівудську актрису застукали з 22-річним канадським рок-музикантом Гуді Грейсом. При цьому вони трималися за руки, що й породило думки про черговий роман 46-річної красуні. Скоріше за все, Великдень пара відзначала разом. Так як 12-го квітня папараці зняли Кейт і Гуді на прогулянці в Брентвуді, штат Каліфорнія. А перші чутки з'явилися задовго до цього – ще в січні Бекінсейл і Грейс вирушили разом на одну зі світських вечірок і, як стверджують інсайдери, покинули її теж разом. Про новий роман говорить і той факт, що парочка вже довгий час обмінюється милими і романтичними emoji в Instagram.

Кейт виглядає і відчуває себе молодою (фото: instagram.com/katebeckinsale)

Зараз в мережі піднялася ціла хвиля обговорень. Головний акцент яких – юний вік хлопця. Так, багато хто вже встигли написати, що Гуді «годиться їй в сини» і «занадто молодий» для неї. Втім, Кейт офіційно нічого не розповідала про новий роман і ніколи не коментує подібні слова хейтерів.

Нагадаємо, у Кейт Бекінсейл є дочка Лілі Мо Шин, яку вона народила від валлійського актора Майкла Шина. Цікаво, що дівчина, яка пішла по стопах матері і вже зіграла в декількох фільмах, всього на рік молодший нового обранця своєї популярної мами. Втім, сама Кейт виглядає набагато молодше паспортного віку і веде себе цілком у дусі молоді. Так, зірка дуже активна в соцмережах і обожнює показувати кумедні ролики. Численні ж шанувальники обожнюють витівки голлівудської красуні і постійно освідчуються їй в любові.