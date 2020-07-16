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Ще мене переживе: молода дружина Віктора Павліка пожартувала про різницю у віці

Четвер 16 липня 2020 10:34
Ще мене переживе: молода дружина Віктора Павліка пожартувала про різницю у віці
Катерина Репяхова і Віктор Павлік ( фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Марина Настевич

Дівчина зазначила, що вік - це лише цифри

Дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Репяхова молодша за нього майже на 30 років, проте пару це абсолютно не бентежить. У травні вони офіційно розписалися і насолоджуються проведеним разом часом, якого стало ще більше завдяки карантину. Дівчина поділилася в мережі романтичним кадром з коханим і розповіла цікаву історію.

Як зазначила Катерина, вік - це лише цифри і все досить відносно.

"Про різницю у віці. Вирішили ми з ВП здати базові аналізи, перевірити здоров'я.
У ВП аналізи дуже хороші
У мене є питання
Ось вам і різниця 30 років)) Ми пожартували, що він ще мене переживе. Наскільки, все відносно в житті. І цифри - це лише цифри. Все інше залежить від того, як ми сприймаємо", - розповіла дружина артиста.

Ще мене переживе: молода дружина Віктора Павліка пожартувала про різницю у віці

Катерина Репяхова і Віктор Павлик не переживають з-за різниці у віці ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Фолловери погодилися з Катею і залишили їх парі багато теплих слів.

  • Які ви схожі
  • - Гарна пара! Здоров'я вам обом, щастя і кохання!
  • Мені дуже подобається ваша пара
  • Ви Супер. На склоки начхати. Це я Вам кажу по Одеськи
  • Катя,як правильно і красиво написано. Ви молодчинка
  • Класне фото і Ви разом!
  • Різниця у віці немає ніякого значення!!!Щастя вам!!!
  • Класне фото
  • Повністю згодна. Вік взагалі не важливий. Можна бути і в 20 хворим і чахлим, і в 70 повним енергії і займатися спортом!)
  • Катюша, повністю з Вами згодна! Всього Вам доброго!
  • Молодь вже не та
  • Невже ще багатьох хвилює це питання. Ну старше, ну віком, ну 30 років... Кому яке діло? Щасливі люди і слава Богу!!!
  • Будьте здорові і щасливі

Ще мене переживе: молода дружина Віктора Павліка пожартувала про різницю у віці

Скріншот коментарів

Раніше молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова похвалилася фігурою в купальнику.

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