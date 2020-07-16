Ще мене переживе: молода дружина Віктора Павліка пожартувала про різницю у віці

Дівчина зазначила, що вік - це лише цифри
Дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Репяхова молодша за нього майже на 30 років, проте пару це абсолютно не бентежить. У травні вони офіційно розписалися і насолоджуються проведеним разом часом, якого стало ще більше завдяки карантину. Дівчина поділилася в мережі романтичним кадром з коханим і розповіла цікаву історію.
Як зазначила Катерина, вік - це лише цифри і все досить відносно.
"Про різницю у віці. Вирішили ми з ВП здати базові аналізи, перевірити здоров'я.
У ВП аналізи дуже хороші
У мене є питання
Ось вам і різниця 30 років)) Ми пожартували, що він ще мене переживе. Наскільки, все відносно в житті. І цифри - це лише цифри. Все інше залежить від того, як ми сприймаємо", - розповіла дружина артиста.
Катерина Репяхова і Віктор Павлик не переживають з-за різниці у віці ( фото: instagram.com/repyahovakate)
Фолловери погодилися з Катею і залишили їх парі багато теплих слів.
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Раніше молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова похвалилася фігурою в купальнику.