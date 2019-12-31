Все ще хлопчик: Вікторія Бекхем здивувала чоловіка на Різдво відразу двома дитячими подарунками (фото)

Подружжя Бекхем (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Схоже, що Девід Бекхем проведе за збіркою не тільки Різдво, але і Новий рік

Всесвітньо відомі селебрітіс не чекають бою курантів, щоб вручити один одному подарунки. Та й як відомо, в західній Європі і США в більшій пошані все ж знаходиться Різдво, яке відзначають 25 грудня. Ось і визнана "ікона стилю", британська дизайнерка Вікторія Бекхем не втрималася, щоб показати багатомільйонній армії шанувальників своєї сім'ї, що ж вона подарувала Девіду на Різдво. Зазначимо, що ще 20 грудня 45-річна красуня в прямому ефірі з шанувальниками зізналася, що планує подарувати чоловікові щось особливе. “Це буде дійсно складний пазл з безліччю елементів. Девід, можливо, буде збирати його до наступного Різдва", – посміялася тоді Вікторія.

Як з'ясувалося, вона не жартувала! Вікторія дійсно подарувала чоловікові на Різдво дитячий конструктор (відразу два набори) з безліччю дрібних деталей. Ну а що ще подарувати іменитому екс-футболісту, у якого напевно вже є все, чого він бажає?!

Вікі поспішила відобразити процес складання на відео і показати його у своєму блозі. Як бачимо, Девід дійсно радий такому подарунку і з задоволенням приступив до складання складних конструкцій. До речі, на упаковках зазначено, що конструктори підходять для дітей від 11 років. Девід упевнений, що зможе зібрати їх швидко.

Проте трохи пізніше, вже під вечір, Вікторія зняла чоловіка, який все ще сидить за роботою і майже зібрав міні-автомобіль марки Land Rover. При цьому Девід пожартував над дружиною, що може збирати цей конструктор до наступного Різдва. Вікі також "у боргу не залишилася" і зі сміхом повідомила, що чоловік поки не знає, що його чекає і другий набір, коли він збере перший.

Як з'ясувалося, після "героїчного" складання Land Rover Девіду вручили другий конструктор. На цей раз - зірковий корабель з кіносаги "Зоряні війни". Так що тепер ми точно знаємо, хто і новорічні свята проведе, збираючи конструктор. Але однозначно, спортсмен не проти.

До речі, Вікторія також показала душевне фото з чоловіком. Один зі святкових вечорів вони провели в колі друзів. На знімку чоловік ніжно обіймає свою дружину, посміхаючись в камеру.

Вікторія та Девід Бекхеми з друзями (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала рідкісне фото з молодшою сестрою. Вікі і Луїза кокетливо вітають з Різдвом. При цьому важко не відзначити, наскільки сестри-подруги схожі.