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Все ще хлопчик: Вікторія Бекхем здивувала чоловіка на Різдво відразу двома дитячими подарунками (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.12.2019 - 10:22
Все ще хлопчик: Вікторія Бекхем здивувала чоловіка на Різдво відразу двома дитячими подарунками (фото)
Подружжя Бекхем (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Схоже, що Девід Бекхем проведе за збіркою не тільки Різдво, але і Новий рік

Всесвітньо відомі селебрітіс не чекають бою курантів, щоб вручити один одному подарунки. Та й як відомо, в західній Європі і США в більшій пошані все ж знаходиться Різдво, яке відзначають 25 грудня. Ось і визнана "ікона стилю", британська дизайнерка Вікторія Бекхем не втрималася, щоб показати багатомільйонній армії шанувальників своєї сім'ї, що ж вона подарувала Девіду на Різдво. Зазначимо, що ще 20 грудня 45-річна красуня в прямому ефірі з шанувальниками зізналася, що планує подарувати чоловікові щось особливе. “Це буде дійсно складний пазл з безліччю елементів. Девід, можливо, буде збирати його до наступного Різдва", – посміялася тоді Вікторія.

Як з'ясувалося, вона не жартувала! Вікторія дійсно подарувала чоловікові на Різдво дитячий конструктор (відразу два набори) з безліччю дрібних деталей. Ну а що ще подарувати іменитому екс-футболісту, у якого напевно вже є все, чого він бажає?!

Вікі поспішила відобразити процес складання на відео і показати його у своєму блозі. Як бачимо, Девід дійсно радий такому подарунку і з задоволенням приступив до складання складних конструкцій. До речі, на упаковках зазначено, що конструктори підходять для дітей від 11 років. Девід упевнений, що зможе зібрати їх швидко.

Все ще хлопчик: Вікторія Бекхем здивувала чоловіка на Різдво відразу двома дитячими подарунками (фото)

Все ще хлопчик: Вікторія Бекхем здивувала чоловіка на Різдво відразу двома дитячими подарунками (фото)

Проте трохи пізніше, вже під вечір, Вікторія зняла чоловіка, який все ще сидить за роботою і майже зібрав міні-автомобіль марки Land Rover. При цьому Девід пожартував над дружиною, що може збирати цей конструктор до наступного Різдва. Вікі також "у боргу не залишилася" і зі сміхом повідомила, що чоловік поки не знає, що його чекає і другий набір, коли він збере перший.

Все ще хлопчик: Вікторія Бекхем здивувала чоловіка на Різдво відразу двома дитячими подарунками (фото)

Все ще хлопчик: Вікторія Бекхем здивувала чоловіка на Різдво відразу двома дитячими подарунками (фото)

Як з'ясувалося, після "героїчного" складання Land Rover Девіду вручили другий конструктор. На цей раз - зірковий корабель з кіносаги "Зоряні війни". Так що тепер ми точно знаємо, хто і новорічні свята проведе, збираючи конструктор. Але однозначно, спортсмен не проти.

Все ще хлопчик: Вікторія Бекхем здивувала чоловіка на Різдво відразу двома дитячими подарунками (фото)

Все ще хлопчик: Вікторія Бекхем здивувала чоловіка на Різдво відразу двома дитячими подарунками (фото)

До речі, Вікторія також показала душевне фото з чоловіком. Один зі святкових вечорів вони провели в колі друзів. На знімку чоловік ніжно обіймає свою дружину, посміхаючись в камеру.

Все ще хлопчик: Вікторія Бекхем здивувала чоловіка на Різдво відразу двома дитячими подарунками (фото)

Вікторія та Девід Бекхеми з друзями (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала рідкісне фото з молодшою сестрою. Вікі і Луїза кокетливо вітають з Різдвом. При цьому важко не відзначити, наскільки сестри-подруги схожі.

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