Ще красивіші: зірки за 50, які з віком стали тільки привабливішими

Зірки, яких вік прикрасив (фото: колаж РБК Україна)

Ці зірки зупинили час!

Багато знаменитостей виглядають молодше своїх років. Але є зірки, які буквально зупинили час. Причому з віком вони стали навіть більш привабливими. У нашій добірці – топ-5 таких красунь.

Дженніфер Лопес, 50

Складно повірити, що Дженніфер 50 (фото: instagram.com/jlo)

Одна з найпопулярніших співачок у світі ось вже багато років, Дженніфер також не сходить з перших рядків рейтингів найкрасивіших знаменитостей. І той факт, що в цьому році Лопес виповниться 51, ніяк не впливає на цю ситуацію. Своїми секретами краси від харчування до догляду за шкірою діва щедро ділиться. Але завжди підкреслює: найголовніше правило сяючого вигляду – любов.

Сальма Хайек, 53

Сальма Хайєк не соромиться свого віку (фото: instagram.com/salmahayek)

Варто 53-річної Сальму Хайєк закинути чергове селфі в мережу, як шанувальники засипають її питаннями про її реальний вік. Пружна шкіра, досконалий овал обличчя і сяюча посмішка знаменитості – її вірні «козирі» вже багато років. Сама Сальма любить повторювати, що роки ддя неї – всього лише цифра. Але також вчить шанувальників поважати себе і свій вік.

Сінді Кроуфорд, 54

Сінді обожнює розповідати про свій догляд за шкірою (фото: instagram.com/cindycrawford)

Культова модель 90-х і сьогодні на піку популярності. Активна і енергійна, вона встигає брати участь у зйомках, займатися сім'єю і вести свій мікроблог в Instagram. Тут можна знайти як фото з юності знаменитої красуні, так і «реальні» селфі, на яких Сінді все так само красива. Модель зізнається, що така зовнішність – багато в чому хороша спадковість. Але і про регулярний догляд не забуває.

Елізабет Херлі, 54

Елізабет неймовірно виглядає молодо (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Британська актриса – творець власної лінії купальників, а також головна модель свого дітища. І кращої кандидатури було не знайти! 54-річна знаменитість з кожним сезоном, здається, стає ще більш стрункішою і красивішою. За словами самої Елізабет, вона регулярно доглядає за тілом, але все ж головним секретом своєї краси вважає гармонійний внутрішній стан.

Моніка Беллуччі, 55

Моніка все так само прекрасна (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Культову італійську актрису Моніку Беллуччі часто хвалять в мережі за те, що вона вміє «старіти красиво». Але останнім часом її зйомки стали такими спокусливими, що, схоже, старіти вона не збирається зовсім. Моніка схудла, погарнішала і зробила нову зачіску. Судячи з усього, свій титул найкрасивішої жінки у світі вона має намір зберегти назавжди.

Автор: Міла Іванова