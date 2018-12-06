"Ще хочу! Дуже стьобно!": українські зірки знялися у кліпі популярного гурту

"АГОНЬ" (фото: прес-служба групи)

Українці у захваті від "незрозумілого" відео групи АГОНЬ

Відео: YouTube/АГОНЬ

Популярна українська група "АГОНЬ" випустила відео на новий трек, який отримав назву "Некружит". Прем'єра кліпу відбулася в четвер, 6 грудня.

Фішкою відео стало те, що в ньому знялися відомі українські зірки, серед яких блогер YanGo, який нещодавно знявся в кліпі Христини Соловій на пісню "Шкідлива Звичка", травесті-діва Монро, співачка Аліна Паш, лідер "Пошлой Молли" Кирил Блідий та інші.

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"Для створення синглу ми звернулися до сучасних технологій, зокрема, використовували штучний інтелект, який проаналізував хітову музику останніх років і видав такий результат - трек "Некружит". Тому тут ви можете почути щось від Монатіка, що від "Грибів"... Проста музика, мало слів, специфічне виконання. За тими ж критеріями ми створили ідею для майбутнього кліпу. Штучний інтелект підказав нам, що "реакції" - це найпопулярніший контент. Тому в головних ролях нашого спойлера ви побачите відомого блогера YanGo, трансгендера, копів, Кирила Блідого, Аліну Паш і все це - повний панк і пранк", - коментують реліз учасники колективу.

Українцям припав до душі цей "незрозумілий, але крутий кліп.

"Ще хочу! Дуже стьобно! За останніми трендами! Навіть крутіше, ніж я очікував! Не банальщина!" - написав Сергій Даниленко.

"Одразу взагалі не зрозумів, що відбувається. Але кліп крутий, тут не посперечаєшся. P. S. Блідого взагалі не очікував побачити. Круто", - зазначив ще один юзер.

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Раніше ми писали, що група "Тартак" порадувала своїх шанувальників новим, давно обіцяним альбомом "АнТАРТАКтида. Частина Перша", в який увійшло 12 дуетів з виконавцями різних за віком, музичному стилю, світогляду і рівнем популярності: Вахтангом Кікабідзе, Тонею Матвієнко, Арсеном Мірзояном, Олегом Собчуком та іншими.

Відео: РБК-Україна