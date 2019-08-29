Епатажна MARUV дала партнеру ляпаса на репетиції Танців з зірками

Минулого тижня відбулася прем'єра нового сезону популярного шоу Танці з зірками, в якій почали боротьбу за омріяний кубок нові цікаві пари. Епатажна співачка Анна Корсун, більш відома як MARUV, разом зі своїм партнером JAY (Євген Дмитрієнко) запалила зал і глядачів провокаційним танцем у стилі вог і відразу ж увірвалася в трійку лідерів за результатами першого випуску. Більш того, виступ неординарної пари побив всі рейтинги переглядів на Youtube і за перші 12 годин потрапив у п'ятірку трендів.

Вже в цю неділю, 1 вересня, відбудеться другий ефір, де артистці доведеться доводити, що вона по праву увійшла в число кращих. MARUV і JAY посилено готуються вразити своїм новим танцем, викладаючись на репетиціях. У розділі сториз свого Instagram-аккаунта співачка опублікувала відео з тренування в залі, в якому також не обійшлося без пікантних моментів.

У ролику учасники проекту відображені в момент відпрацювання однієї з підтримок. До речі, для репетиції співачка вибрала чорні спортивні лосини з білими болосками збоку і білу футболку-топ, яку зав'язала під грудьми. Судячи з танцювальних босоніжок на підборах на її ногах, пара репетирує один з бальних танців.

Євген підхоплює співачку на руки, та ж обіймає його за корпус колінами, і раптом "дає" партнеру ляпаса, після чого той падає на підлогу. Звичайно ж, це все відіграно в рамках задумки танцю. При цьому артистка не може стриматися й заливисто сміється.

"Мініатюра бальні танці-ізиді! Серьезку гнати не виходить", - прокоментувала кумедне відео MARUV.

Відео: MARUV і Євген JAY Дмитрієнко (witter.com/glam_wish)

Що ж, шанувальники пари з нетерпінням чекають нового виходу на сцену, адже вони впевнені, що їм ще є чим здивувати глядачів і суддів проекту. Можливо, Катерина Кухар дочекається своєї "інтелігентної провокації"?

Фото: MARUV і Євген JAY Дмитрієнко (instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, учасниці шоу Танці з зірками 2019 Ганна Різатдінова і MARUV похвалилися вражаючою розтяжкою на спільному фото. "Новий сезон Танці з ногами, ой з Зірками", - кумедно підписала фото спортсменка Різатдінова.

До речі, напередодні виходу першого випуску Танців з зірками 2019 MARUV розбурхала мережу гарячою фотосесією з партнером Євгеном JAY Дмитрієнко. На пікантних кадрах вони обидва приміряли провокаційні вбрання в БДСМ-стилі з латексу і взуття на височенному каблуці.