Енн Хетеуей народила другу дитину: фото щасливих батьків

Енн Хетеуей (Фото: instagram.com/annehathaway)

Голлівудська зірка була помічена на прогулянці з двома дітьми і чоловіком

Зірка фільму "Интерстеллар" Енн Хетеуей стала мамою вдруге. Про це стало відомо завдяки знімкам західних папараці.

Репортери зняли 37-річну зірку з чоловіком Адамом Шульманом вже з двома дітьми. Сімейство в кежуал-одязі прогулювалося по одній з вулиць Коннектикуту (штат США).

Чоловік Енн ніс новонародженого у спеціальній колясці, а сама Хетеуей вела за руку старшого сина - трирічного Джонатана. Щоб не привертати увагу громадськості, вони сховали очі за сонцезахисними окулярами.

Енн Хетеуей і Адам Шульман з дітьми (скріншоти: instagram.com/celebs_in_touch)

Daily Mail повідомляє, що про свою вагітність Енн повідомила шанувальникам ще влітку цього року. Однак коли саме з'явилася на світ дитина актриси - невідомо. Інсайдер припускає, що поповнення в родині знаменитості сталося кілька тижнями раніше.

Стать, ім'я дитини та інші подробиці залишаються в секреті. Сама зірка особисте життя не коментує.



Відомо, що Енн Хетеуей і Адам Шульман одружилися 29 вересня 2012 року.

В одному з інтерв'ю актриса зізналася: "Завдяки йому мені стало приємніше жити на світі. По-моєму, зараз скрізь прийнято говорити, що нам, жінкам, ніхто в цьому світі не потрібен. Але виявилося, що мені все-таки потрібен мій чоловік. Його любов, така унікальна і ні на що не схожа, змінила мене".

24 березня 2016 року у пари народився син Джонатан Роузбэнкс Шульман.

Нагадаємо, раніше вагітна Ешлі Грем поділилася спокусливою фотосесією.