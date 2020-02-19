Емілі Ратаковскі підкорила мережу пишними формами у відвертому образі в дусі Сальми Хайєк

Емілі Ратаковскі знайшла ще один привід блиснути досконалою фігурою. Актриса і модель вийшла у світло в чорній сукні з глибоким декольте і високими розрізами на стегнах, яке вигідно підкреслило її пишні груди, вузьку талію й стрункі ноги. На додаток модель і бізнесвумен зробила високу зачіску і чуттєвий макіяж в своїх улюблених бежево-коричневих тонах. «Відчуваю себе принцесою», – коротко підписала знімок Емілі, при цьому вибравши італійську мову. А шанувальники засипали спокусливу модель приємними коментарями і лайками – на даний момент їх кількість становить близько двох мільйонів.

Емілі нагадала фолловерам Сальму (фото: instagram.com/emrata)

Цікаво, що багато фоловерів відзначили схожість Емілі з ще однією спекотною красунею – Сальмою Хайєк. Першою схожість зазначила американська актриса і співачка Ванесса Хадженс. Вона написала: «Нагадала мені Сальму Хаєк». Коментар набрав близько двох тисяч лайків і удостоївся участі самої Сальми. «Дякую за комплімент», – написала 53-річна зірка, а після зробила знімок коментаря і запостила у себе в сторіз.

Емілі з чоловіком (фото: instagram.com/emrata)

До речі, це не перший вихід Емілі за останній час, який наробив шуму в мережі. На вечірку «Оскар» дівчина вибрала незвичайний наряд, який став одним з найбільш відвертих на червоній доріжці. Довга спідниця з низькою посадкою і кроп-топ оголили залізний прес Ратаковскі і зробили акцент на спокусливих вигинах її тіла.

Коментар Сальми Хайєк до посту і її сторіз (фото: instagram.com/salmahayek)

На афтепаті премії 28-річна зірка сяяла не одна, а в компанії зі своїм коханим чоловіком. Пізніше, на 14-е лютого, Емілі опублікувала знімок з івенту, де вони стоять, тісно притулившись один до одного і обійнявшись. «Валентин», – написала знаменита красуня, вітаючи усіх з Днем закоханих.