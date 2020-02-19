Эмили Ратаковски покорила сеть пышными формами в откровенном образе в духе Сальмы Хайек

Эмили Ратаковски нашла еще один повод блеснуть совершенной фигурой. Актриса и модель вышла в свет в черном платье с глубоким декольте и высокими разрезами на бедрах, которое выгодно подчеркнуло ее пышную грудь, узкую талию и стройные ноги. В дополнение модель и бизнесвумен сделала высокую прическу и чувственный макияж в своих любимых бежево-коричневых тонах. «Чувствую себя принцессой», – коротко подписала снимок Эмили, при этом выбрав итальянский язык. А поклонники засыпали соблазнительную модель приятными комментариями и лайками – на данный момент их количество составляет около двух миллионов.

Эмили напомнила фолловерам Сальму (фото: instagram.com/emrata)

Интересно, что многие фолловеры отметили сходство Эмили с еще одной знойной красоткой – Сальмой Хайек. Первой схожесть отметила американская актриса и певица Ванесса Хадженс. Она написала: «Напомнила мне Сальму Хайек». Комментарий набрал около двух тысяч лайков и удостоился участия самой Сальмы. «Спасибо за комплимент», – написала 53-летняя звезда, а после сделала снимок комментария и запостила у себя в сториз.

Эмили с мужем (фото: instagram.com/emrata)

К слову, это не первый выход Эмили за последнее время, который наделал шума в сети. На вечеринку «Оскар» девушка выбрала необычный наряд, который стал одним из самых откровенных на красной дорожке. Длинная юбка с низкой посадкой и кроп-топ оголили железный пресс Ратаковски и сделали акцент на соблазнительных изгибах ее тела.

Комментарий Сальмы Хайек к посту и ее сториз (фото: instagram.com/salmahayek)

На афтепати премии 28-летняя звезда блистала не одна, а в компании со своим любимым мужем. Позже, на 14-е февраля, Эмили опубликовала снимок с ивента, где они стоят, тесно прижавшись друг к другу и обнявшись. «Валентин», – написала знаменитая красавица, поздравляя всех с Днем влюбленных.