"Вже поставили ялинку": Валерій Жидков розповів, де буде відпочивати з сім'єю на свята

Відео: Валерій Жидков привітав українців з новорічними святами (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

Передноворічний час – завжди гаряча пора для акторів і музикантів. У той час як багато хто будує плани на новорічні вихідні, обдумує, як буде святкувати Новий рік, куди піти на вихідні, багато представників творчих професій у новорічну ніч працюватимуть на корпоративах.

Сценарист, телеведучий та автор сценаріїв для шоу "Квартал 95" Валерій Жидков теж буде зустрічати 2019-й на роботі. Втім, як і інші учасники "Кварталу".

Що Валерій Жидков побажав українцям на Новий рік, чи є в сім'ї актора особливі новорічні традиції і куди він з дружиною і дітьми поїде відпочивати у 2019-му - артист розповів в коментарі для РБК-Lite в перерві між записом новорічного "Кварталу" в Національному палаці мистецтв "Україна".

"Витратили вихідний, щоб поставити ялинку"

"Я хочу побажати, щоб вперше за всю історію країни в кінці наступного року президент країни, хто б ним не був, сказав, що рік був легким. Вперше в історії! Щоб це сталося наприкінці 2019-го року. Я дуже хочу, щоб це було правдою, це найголовніше. Бажаю усім року, який принесе позитивні емоції!" - побажав актор, звертаючись до українців.

За словами Жидкова, сам він до свята поки не особливо готується.

"Ми в такому темпі живемо, що для мене ці два тижні, які залишилися до нового року – це так багато! Тому навіть не замислювався, як ми цей Новий рік проведемо. Після Нового року ми поїдемо відпочити, а от поки до Нового року ще багато справ", - сказав він.

Фото: Валерій Жидков розповів про новорічні свята (РБК-Україна)

Актор додав, що на сьогодні навіть не знає, коли саме у нього буде можливість влаштувати для себе відпочинок.

"Я навіть ще не знаю, якого числа вдасться перепочити. Але ялинку ми вже поставили вдома! Це єдине, чим можу похвалитися. Ми витратили вихідний, поставили ялинку. Діти були раді! Не знаю, чим радувати їх два вихідних, що лишилися!" - додав він.

"Складно скласти новорічні традиції в родині, де батько – актор"

Валерій Жидков з дружиною Марією Жидковою виховують двох доньок – 14-річну Єлизавету і 4-річну Софію.

Чи є у сім'ї особливі новорічні або різдвяні традиції?

"Складно скласти новорічні традиції в родині, де батько – актор. У нас виходить, що Новий рік часто доводиться зустрічати на роботі. Але ті вихідні, які після Нового року, намагаємося бути разом, нікого не впускати в свою сім'ю і якось самі по собі десь побути якийсь час. Побачити один одного, згадати один одного. І заново звикнути до папи, який іноді з'являється вдома", - каже актор.

Після напруженої роботи на новорічні свята родина Жидкових запланувала відпустку в ОАЕ. За словами актора, їм хочеться трохи відпочити від зимової погоди і поїхати в теплу країну.

"Ми хочемо поїхати в Емірати. Ось така у нас є мрія. Ми хочемо в літо, тому що ось сьогодні по бруду їхали. По снігу, бруду. Хочеться сонечка. Його дуже не вистачає!" – прокоментував Валерій Жидков.

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