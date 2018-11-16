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Олена Степаненко та Євген Петросян офіційно розлучилися

Lite » Зірки 16.11.2018 - 09:51
Олена Степаненко та Євген Петросян офіційно розлучилися
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Як повідомив адвокат Петросяна, його дружина всіляко затягувала цей процес

Шлюб відомих російських гумористів Євгена Петросяна і Олени Степаненко офіційно розірвано. Про це повідомляє ТАСС.

Про закінчення шлюборозлучного процесу журналістам розповів офіційний представник Петросяна в суді Сергій Жорін. Юрист зазначив, що колишня дружина коміка намагалася затягнути розірвання шлюбу, проте їй не вдалося це зробити.

"Хамовнічеський суд тільки що задовольнив нашу вимогу про розірвання шлюбу, незважаючи на те, що Степаненко всіляко затягувала цей процес. Ми вважаємо це маленькою, але важливою перемогою. Євген Ваганович відтепер офіційно став холостяком", — розповів адвокат.

Як пояснював раніше Жорін, рішення про розлучення і спір про поділ майна будуть розглядатися окремо. Подружжю належить розділити нерухомість, рахунки і культурні цінності.

Шлюб 72-річного Петросяна і 66-річної Степаненко тривав 33 роки, разом подружжя заснували кілька проектів на телебаченні, серед яких відома "Сміхопанорама"

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Євген Петросян, Олена Степаненко вирішили розлучитися після 33 –х років подружнього життя.

Також повідомляли про те, що ймовірною причиною розлучення став зв'язок Євгена Петросяна з молодою коханкою, яка від нього вагітна.

До речі, Петросян і Степаненко прокоментували своє розлучення.

Відео: РБК-Україна

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