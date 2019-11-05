Елегантна кішечка: Настя Каменських підкорила неоновим образом в "мексиканській компанії"

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настю також підтримує і Потап

Настя Каменських і Потап буквально вчора повідомили про завершення свого райського відпочинку в Мексиці. І поки шанувальники зіркової пари були впевнені, що українські виконавці повертаються назад в Україну, з'ясувалося, що Настя відправилася в столицю Мексики (місто Мехіко) з важливою "робочої місією". Підтримати свою зіркову дружину відправився також і Потап.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Каменських опублікувала серію фото і навіть відео зі студії однієї з популярних мексиканських програм "Cuídate de la cámara". Українська співачка презентувала свій новий заводний хіт - пісню "ELEFANTE" на іспанській мові. Зазначимо, що зухвалий кліп на новий хіт набрав вже більше 7,3 млн переглядів!

У студії програми Настя записала відео з її епатажним ведучим.

Відео: instagram.com/kamenskux

Окремої уваги заслуговує соковитий образ виконавиці. Для виходу перед камерами Настя вибрала стильний образ в неонових тонах. Каменських позує в оригінальній міні-сукні в стилі сафарі - з масивними кишенями, широким поясом, що підкреслює талію співачки. Образ доповнює водолазка кислотно-салатового відтінку під горло, з довгими рукавами. На ніжках - чорні босоніжки на тонкій шпильці.

Ще один важливий елемент образу - незвичайне прикраса у вигляді "окулярів" з пантерами на оправі. До речі, саме в таких "окулярах" Настя з'являється в новому кліпі "ELEFANTE".

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

“Привіт, світ! Така щаслива і надихаюча", - підписала одне з фото Настя.

Також на загальному фото зі знімальною командою "Cuídate de la cámara" бачимо і стильного Потапа.

фото: instagram.com/kamenskux

Також пропонуємо переглянути ще раз новий кліп Насті "ELEFANTE".