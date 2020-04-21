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Їла і не рахувала: дружина Дмитра Комарова показала, як повертається у форму після свят

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.04.2020 - 16:27
Їла і не рахувала: дружина Дмитра Комарова показала, як повертається у форму після свят
Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Дівчина закликала разом з нею влаштовувати домашні тренування

22-річна дружина знаменитого українського телемандрівника Дмитра Комарова Олександра Кучеренко в цьому році вперше святкувала Великдень в якості дружини і хранительки домашнього вогнища - і відмінно впоралася! Дівчина спекла смачні і ароматні паски і красиво декорувала яйця оригінальним способом - як саме, вона детально розповіла і показала у себе в Instagram. Так що чоловік залишився задоволений і публічно похвалив кохану в мережі, похвалившись її кулінарними шедеврами.

Як зізналася сама Саша, під час святкових днів вона ні в чому собі не відмовляла і їла великодні ласощі по три рази в день. Тепер же настав час повертатися у форму, що дівчина робить з допомогою домашніх тренувань. Кучеренко потрібно підтримувати підтягнуту фігуру, адже вона працює телеведучою, а раніше, до речі, була переможницею конкурсу "Міс Україна".

Красуня поділилася атмосферним знімком, на якому вона зображена сидячою на підлозі в сірих лосинах і короткому спортивному топі білого кольору. В руках і біля ніг дівчини лежать різнокольорові фітнес-гумки, які вона використовує у своїх тренуваннях.

Їла і не рахувала: дружина Дмитра Комарова показала, як повертається у форму після свят

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

"Ну що, друзі, скільки шматочків паски з'їли за свята?) Або скільки пасок?
Я не рахувала)) Їла і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Відновлюю домашні тренування! Вмикаю музику, навчальні відео і займаюся в задоволення. Хто зі мною?)" - мотивує своїх підписників ведуча.

Фолловери Саші відразу ж відзначили, що Комарову з нею дуже пощастило - адже вона і красуня, і відмінна господиня і зізналися, що теж будуть починати займатися спортом.

  • Саша, як же Дімі пощастило з вами! Все найкраще зібрано в вас і ви дісталися гідному із чоловіків.
  • Яка ідеальна, чудо природи
  • Саша - красуня!!!! Щастя вам з Дмитром!! З задоволенням дивимося його передачі і дуже щасливі за вас!!! Нехай ваш союз буде міцним!!!
  • Якщо чоловік вміє робити прекрасні фото своєї дружини - це безцінно
  • Дмитра не змушуєте займатися з Вами?))
  • Теж після великодня початку тренування ) Завжди з тобою
  • Ви просто вогонь
  • Ми не рахуємо шматочками а цілими пасками

Їла і не рахувала: дружина Дмитра Комарова показала, як повертається у форму після святЇла і не рахувала: дружина Дмитра Комарова показала, як повертається у форму після свят

Скріншот коментарів (instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, раніше дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко розповіла про домашній догляд за собою, особливо актуальний під час карантину.

Перша в нашому сімейному житті: Дмитро Комаров похвалився паскою, що спекла його дружина Господарочка у справі: дружина Дмитра Комарова показала, як красиво і нешкідливо прикрасити яйця
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