Екс-"ВІА Гра" у вишиванці оригінально пожартувала над Олею Поляковою

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Пвица показала, чим займається в Таїланді

Українська співачка, модель і екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос, якій довелося поїхати на відпочинок у теплі краї одній, вирішила по-дружньому підчепити свою колегу Олю Полякову. Вона опублікувала в Instagram фото з оригінальним "кокошником", пригадавши артистці її любов до цого головного убору.

Санта позує на фоні мальовничих таїландських пейзажів в блакитній сукні-вишиванці, а над її головою височить пальма.

"Оль, я знаю, ти оціниш, спеціально для тебе – нова модель кокошника", - з гумором підписала знімо зірка.

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Відповідь Полякової не змусив себе довго чекати. "Тобі личить!" - з посмішкою-смайлом заявила співачка, звертаючись до Санти.

Шанувальники екс-"ВІА Гри" оцінили її стильний образ і відзначили хороше і добре почуття гумору, властиве Дімопулос.

"Краса! Схоже я бачила тільки у Софії Ротару!", "Почуття гумору присутнє", "Красиво в вишиванці. Дуже личить!", "Мені теж дуже подобається", "Волосся дуже красиве доглянуе і сама як принцеса острова", "Пальмошник", - писали фоловери.

Також Санта показала, як вона проводить час в Таїланді. Так, артистка відвідала одну з головних визначних пам'яток Пхукета – храмовий комплекс Великий Будда.

Нагадаємо, що екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос показала себе з різницею в десять років. Шанувальники прийшли в захват від зовнішнього вигляду знаменитості.

Раніше Санта Дімопулос розповіла, як її підставила близька людина, нахабно обікравши і зрадивши довіру.