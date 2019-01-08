Екс-ведуча "Орла і Решки" показала, хто надихнув її на зміну іміджу

Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

Настя Івлєєва нещодавно пофарбувала волосся в рожевий колір

Популярна блогер і колишня ведуча українського тревел-шоу "Орел і Решка" Івлєєва нещодавно вразила шанувальників кардинальною зміною іміджу - дівчина пофарбувала волосся в ніжно-рожевий колір. Думки фанів розділилися - комусь новий образ зірки припав до смаку, іншим же вона більше подобалася блондинкою. Сама Настя вирішила показати в Instagram-stories, хто надихнув її на такі зміни.

Івлєєва опублікувала декілька фотографій, на яких зображені світові знаменитості з рожевими волоссям - актриси Дрю Беррімор і Анджеліна Джолі, а також модель Кейт Мосс.

"Натхнення", - підписала красуня знімки.

Фото: (instagram.com/_agentgirl_)

Вона також показала своє фото з новою зачіскою більш крупним планом.

Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

Зазначимо, що Настя стала все частіше експериментувати із зовнішнім виглядом після того, як почала зустрічатися з епатажним репером Елджеєм. Приміром, вона перефарбувалася з шатенки в попільну білявку.

Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

Нагадаємо, продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна, співавтор ідеї і творець популярного телевізійного проекту "Орел і Решка" розповіла, у скільки обійшлося створення одного з найбільш рейтингових шоу про подорожі.

Ми також повідомляли, що український шоумен і телеведучий "Орла і Решки" Коля Серга показав підписникам смертельний номер і просив не повторювати його самостійно.

А також писали, що ведучі Орла і Решки оголосили про фіналі шоу. Сезон "Перезавантаження", який запустили в 2017 році, вели троє ведучих-Анастасія Івлєєва, Антон Птушкін і Овсій Ковальов.

Женя Синельников про новий проект "Вдома Краще" (www.rbc.ua)