Екс-учасниця Танців з зірками заворожила фанiв гарячими рухами у напівпрозорій білизні

Фото: Анастасія Кумейко (instagram.com/anastasia_domination)

Нещодавно Анастасія Кумейко відновила публікації відео в мережі з хештегом "танцiзхолодильником"

Екс-учасниця українського вокального дуету "Nikita", колишня учасниця популярного ТВ-франшизи "Танці з зірками" і в теперішньому часі DJ Nana Анастасія Кумейко відновила у своєму Instagram рубрику "танці з холодильником". Красуня опублікувала ролик з гарячими танцями у напівпрозорій білизні на кухні.

Скріншот відео (instagram.com/anastasia_domination)

На кадрах відвертого відео, дівчина пластично танцюючи, демонструє свої прекрасні форми і підтягнуту фігуру в прозорому білому білизна і білій сорочці, на голові у неї намотаний рушник.

Скріншот відео (instagram.com/anastasia_domination)

Свій відеоролик зірка підписала так: "Довгоочікувані #танцiзхолодильником. Найближчі пару місяців - це мій танцювальний максимум. Але зі здоров'ям краще не жартувати. Цілую".

Деякі пiдписники зізналися, що дивилися ролик без звуку. Він зібрав більше 20 000 переглядів і величезна кількість коментарів від фоловерів, які дали зрозуміти, що їм сподобалися, як гарячі танці від Анастасії, так і сама танцівниця

"Я перші 10 разів переглянув і забув, що треба включити звук", "Ти супер", "Секс", "Вивела зі стану душевної рівноваги!", "Ефекти були зайві, а ти як завжди супер пупер класно сексуальна, і така красива", - написали користувачі

Скріншот коментарів (instagram.com/anastasia_domination)

До речі, нещодавно Dj NANA захопила фанатів гарячим фото.

Раніше екс-Nikita показала гарячий танець в прозорому боді на кухні.

Нагадаємо, гарячі фото солістки "Nikita" Даші Астаф'євої справили фурор в мережі.

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