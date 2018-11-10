Экс-участница Танцев со звездами заворожила фанов горячими движениями в полупрозрачном белье

Фото: Анастасия Кумейко (instagram.com/anastasia_domination)

Недавно Анастасия Кумейко возобновила публикации видео в сети с хэштегом "танцысхолодильником"

Экс-участница украинского вокального дуэта "Nikita", бывшая участница популярной ТВ-франшизы "Танцы со звездами" и в настоящем времени DJ Nana Анастасия Кумейко возобновила в своем Instagram рубрику "танцы с холодильником". Красотка опубликовала ролик с жаркими танцами в полупрозрачном нижнем белье на кухне.

Скриншот видео (instagram.com/anastasia_domination)

На кадрах откровенного видео, девушка пластично танцуя, демонстрирует свои прекрасные формы и подтянутую фигуру в прозрачном белом белье и белой рубашке, на голове у нее намотано полотенце.

Скриншот видео (instagram.com/anastasia_domination)

Свой видеоролик звезда подписала так: "Долгожданные #танцысхолодильником. Ближайшие пару месяцев - это мой танцевальный максимум. Но со здоровьем лучше не шутить. Целую".

Некоторые подписчики признались, что смотрели ролик без звука. Он собрал больше 20 000 просмотров и огромное количество комментариев от фолловеров, которые дали понять, что им понравились, как горячие танцы от Анастасии, так и сама танцовщица

"Я первые 10 раз просмотрел и забыл, что надо звук включить", "Ты супер", "Секс", "Вывела из состояния душевного равновесия!", " Эфекты были лишние, а ты как всегда супер пупер обалденно сексуальная, и такая красивенная", - написали пользователи.

Скриншот комментариев (instagram.com/anastasia_domination)

Кстати, недавно Dj NANA восхитила фанатов горячим фото.

Ранее экс-Nikita показала горячий танец в прозрачном боди на кухне.

Напомним, горячие фото солистки "Nikita" Даши Астафьевой произвели фурор в сети.

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