Екс-учасник Танців з зірками Женя Кот привітав дівчат на вулицях Києва (відео)

Танцюрист зазначив, що йому все одно, як зараз відносяться до 8 березня

Украиснкий хореограф, участник популярного шоу Танцы со звездами Женя Кот необычно поздравил девушек с приходом весны - 8 марта. Танцор вышел в центр Киева с охапкой роз, чтобы подарить настроение 101-ой встречной девушке.



На своем YouTube канале он разместил видео, где он гуляет по городу с большим букетом роз, и дарит каждой встречной девушке по цветку. Инициативна вызвала много положительных эмоций и приятного удивления у прохожих. Сам Женя слегка удивился застенчивости женщин и даже иногда нежелании и страхе принимать подарок.





По словам артиста, такая идея пришла внезапно, и у него даже возникли сложности с поиском цветов в связи с весенним ажиотажем. Все же ему удалось порадовать девушек приятным сюрпризом.



Артист также подчеркнул у себя в Instagram свое отношение к женскому дню:



"...Да мне все равно, какое у кого сейчас отношение к 8 марта! Для меня день не имеет значения. Важно дарить радость, тем более, когда светит солнце. Женщины так ждут волшебства. Всем тепла!", - пишет Женя Кот.

Напомним, ранее экс-участник "Танцев со звездами" Женя Кот спас женщину от "вооруженного нападения".