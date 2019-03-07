Екс-учасник "Танців з зірками" Женя Кот врятував жінку від "збройного нападу" (відео)

Як з'ясувалося, танцюрист брав участь у зйомках нового фільму

В Днепропетровске в одном из супермаркетов от вооруженного нападения известный хореограф и артист Женя Кот спас женщину. Данным видео-фактом у себя в социальных сетях поделился сам герой события. На видео видно, как танцору удалось обезоружить и обезвредить преступника, и спасти напуганную женщину, работницу магазина.

Видео: instagram.com/kot_jenya

Как выяснилось позже – проходили съемки финальных сцен для украинского танцевального экшна "Давай танцуй", где Женя принимал участие в качестве героя. По словам продюсера фильма Сергея Розвадовского, данная сцена все же не попадет в сам фильм, но по мнению команды очень круто вписалась в событийный ряд вокруг непростой подготовки первого украинского фильма к выходу в прокат. Во всех же кинотеатрах страны фильм можно будет посмотреть уже с 21 марта.

Само же видео вызвало бурю обеспокоенных и восхищенных комментариев пользователей. Артист заинтриговал своих поклонников, но в скором времени поделился ссылкой на свой ютуб канал и первое видео, в котором рассказывает о сьемках в фильме и, непосредственно, непростом съемочном процессе.

"... Я сыграл в украинском танцевальном экшн пусть и не большую роль, но я играю сам себя, и это на самом деле офигеть как не просто. Но анализ своей пластика, мыслей и внутреннего монолога, это не впервые для меня как артиста, тем более я еще и танцевал)) Еще парочку фильмов, и я рыба в воде Голливуда))", - так Женя Кот прокомментировал свое участие в украинском танцевальном экшне "Давай танцуй"

Давай, танцуй! - трейлер фильма