Екс-дружина Володимира Остапчука розповіла, як Євробачення змінило її шлюб

Володимир Остапчук та Олена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Олена поділилася новими одкровеннями про колишнього коханого

Життя деяких зірок після приходу шаленої популярності практично не змінюється. Однак торік одна з улюблених пар шоу-бізнесу в Україні не витримала випробування славою. Близькі та колеги Володимира Остапчука впевнені, що всьому виною стала зіркова хвороба. Про це розповіла у програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» колишня дружина шоумена Олена Войченко.

Останнім часом не вщухають пристрасті з приводу особистого життя і виступів Володимира Остапчука.

Виявилося, що проблеми в сім'ї шоумена почалися після того, як на нього несподівано звалилася популярність на Євробаченні в 2017 році, після якого він прокинувся знаменитим.

«Євробачення розділило наші відносини на до і після, - сказала Олена Войченко на каналі «Україна». - Були моменти, коли і цей конкурс, і популярність, і успішність, пов'язана з ним, вплинули на Володимира. І як результат - на наші відносини. Ця подія дійсно змінила їх».

Екс-дружина популярного телеведучого зізналася, що Володимир навіть пішов з сім'ї до іншої жінки. Але потім пройшло два тижні, і він повернувся. Олена пробачила чоловіка і дала йому другий шанс, але в минулому році пара все-таки розійшлася.

Олена Войченко і Володимир Остапчук з донькою

Той факт, що у Володимира зіркова хвороба, підтвердила і його партнерка з танцювального шоу Ілона Гвоздьова. Вона обурилася його поведінкою і навіть назвала його «лайном року»!

«Я знаю Ілону. Вона нестримна і щира, - сказала про хореографа Олена Войченко. - Ось що вона думає, то і пише. Я не знаю, які у них були ситуації з Володимиром, думаю, що вона щось знала про якісь його вчинки».

Розлучення додало «популярності» відомому телеведучому, однак колеги стали помічати, що дії шоумена часом переходять всі межі.

На недавньому концерті групи KAZKA Володимир Остапчук під час проведення заходу порадив групі Go_A, яка їде на Євробачення від України, віддати перемогу Little Big - представнику країни-агресора. Потім дозволив собі жарти з приводу свого розлучення і навіть встиг некоректно висловитися як про людей з інвалідністю, так і про представників нетрадиційної орієнтації.