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Екс-Холостяк Добринін розкрив головний секрет щасливих стосунків з Квітковою

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П'ятниця 28 травня 2021 14:32
Екс-Холостяк Добринін розкрив головний секрет щасливих стосунків з Квітковою Даша Квіткова і Микита Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Марина Настевич

Головний герой 9 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Микита Добринін, який разом з дружиною Дашею Квітковою чекають поповнення в родині, відверто розповів про їхні стосунки і розкрив запоруку сімейного щастя.

У своєму Instagram ведучий поділився зворушливим чорно-білим фото з вагітною дружиною і зізнався, що вони вірять, що зможуть зберегти свою любов назавжди.

На ранковому знімку пара відображена обличчям один до одного - Микита сидить, а Даша стоїть поруч. При цьому шоумен з голим торсом, а дівчина - в розкритій білій сорочці, що оголює її вже великий животик.

Квіткова ніжно гладить коханого по щоці, а той обіймає її за стегна.

Екс-Холостяк Добринін розкрив головний секрет щасливих стосунків з Квітковою

Даша Квіткова і Микита Добринін одружилися після шоу "Холостяк" і чекають появи на світ свого первістка (фото: instagram.com/kvittkova)

За словами екс-Холостяка, вони з обраницею роблять все, щоб залишитися разом якомога довше.

"Любов назавжди. Чи можливо це? Ми ніколи не знаємо, що чекає нас в майбутньому, але маємо повну владу над своїм вибором в даний момент. Ми з Дашею щодня працюємо над нашими відносинами. Робимо все для того, щоб прожити довге і щасливе життя разом. З кожним днем стаємо мудрішими і ще більше зближуємося", - поділився Добринін.

При цьому він зазначив, що труднощі трапляються у всіх.

"Чи буває любов назавжди? Ми вибираємо жити тут і зараз. Ми точно знаємо, що немає відносин без непорозумінь, але вже знаємо, як з ними справлятися. Ми настільки сильно любимо один одного, що вирішили розділити свою любов з нашим малюком. Зовсім скоро нас буде більше, як і нашої любові один до одного", - зазначив чоловік.

Розкрив він і секрет їх з Дашею щасливих відносин.

"Запорука наших щасливих стосунків проста. Поділитися?

  • Завжди вибирайте серцем, а не головою.
  • Вмійте чути свого партнера.
  • Шукайте компроміси в спірних питаннях.
  • Будьте чесні, говоріть про свої почуття або образи.
  • Цінуйте свого партнера.

Ми хочемо, щоб наша любов була назавжди. Ми віримо, що у нас вийде", - розповів ведучий.

Нагадаємо, 20 травня Микита Добринін і Даша Квіткова відзначили першу річницю шлюбу. Зараз пара очікує народження свого первістка.

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