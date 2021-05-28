Екс-Холостяк Добринін розкрив головний секрет щасливих стосунків з Квітковою

Головний герой 9 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Микита Добринін, який разом з дружиною Дашею Квітковою чекають поповнення в родині, відверто розповів про їхні стосунки і розкрив запоруку сімейного щастя.

У своєму Instagram ведучий поділився зворушливим чорно-білим фото з вагітною дружиною і зізнався, що вони вірять, що зможуть зберегти свою любов назавжди.

На ранковому знімку пара відображена обличчям один до одного - Микита сидить, а Даша стоїть поруч. При цьому шоумен з голим торсом, а дівчина - в розкритій білій сорочці, що оголює її вже великий животик.

Квіткова ніжно гладить коханого по щоці, а той обіймає її за стегна.

Даша Квіткова і Микита Добринін одружилися після шоу "Холостяк" і чекають появи на світ свого первістка (фото: instagram.com/kvittkova)

За словами екс-Холостяка, вони з обраницею роблять все, щоб залишитися разом якомога довше.

"Любов назавжди. Чи можливо це? Ми ніколи не знаємо, що чекає нас в майбутньому, але маємо повну владу над своїм вибором в даний момент. Ми з Дашею щодня працюємо над нашими відносинами. Робимо все для того, щоб прожити довге і щасливе життя разом. З кожним днем стаємо мудрішими і ще більше зближуємося", - поділився Добринін.

При цьому він зазначив, що труднощі трапляються у всіх.



"Чи буває любов назавжди? Ми вибираємо жити тут і зараз. Ми точно знаємо, що немає відносин без непорозумінь, але вже знаємо, як з ними справлятися. Ми настільки сильно любимо один одного, що вирішили розділити свою любов з нашим малюком. Зовсім скоро нас буде більше, як і нашої любові один до одного", - зазначив чоловік.

Розкрив він і секрет їх з Дашею щасливих відносин.



"Запорука наших щасливих стосунків проста. Поділитися?

Завжди вибирайте серцем, а не головою.

Вмійте чути свого партнера.

Шукайте компроміси в спірних питаннях.

Будьте чесні, говоріть про свої почуття або образи.

Цінуйте свого партнера.

Ми хочемо, щоб наша любов була назавжди. Ми віримо, що у нас вийде", - розповів ведучий.