Катерина Кухар випадково дізналася таємницю чоловіка і розсекретила їх жорсткі обмеження

Катерина Кухар і Олександр Стоянов разом вдома і на роботі. Артисти балету, прима і прем'єр, виховують двох дітей – син Тимура і дочку Анастасію. До речі, хлопчик і дівчинка можуть дати фору батькам – під час самоізоляції вони майстерно повторювали за ними досить складні вправи, а син балерини освоює шпагат. В інтерв'ю передачі "Світське життя" пара розсекретила плани на літо, а Катерина розповіла, яким подарунком нещодавно вразила чоловіка.

Катерина і Олександр розповіли про свої професійні обмеження. Вони зазначили, що "балетним" не можна займатися футболом ще з дитинства, кататися на лижах і ковзанах. "Ковзани роблять стопу плоскою, а у нас повинен бути маленький горбик", - пояснила балерина.

А ось чоловік судді Танців з зірками по справжньому здивував її і ненароком розпатякав свою таємницю і далекосяжні річні плани. "Ми з братом плануємо отримати ліцензію пілота невеликих літаків", - зізнався артист балету. Для Катерини це стало сюрпризом, адже вона не знала такі подробиці про чоловіка. "Якщо б не ти, Катя, я б і не дізналася!" - вигукнула вона, звертаючись до ведучої.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов повеселилися на вечірці на березі Дніпра ( ифото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нещодавно чоловік Катерини відсвяткував день народження - 10 червня Олександру виповнилося 33 роки. Вона розповіла про вражаючий подарунок для коханого – презент з особливим змістом і посилом.

"Я подарувала йому чоловічий браслет. Ми колись купили в Америці Будду, який символізує рівновагу. Вклала в це певний сенс. І я подарувала йому платиновий браслет", - зізналася балерина.

До речі, в день народження коханого чоловіка вона присвятила йому вірші і трепетні слова. Катерина зізналася, що червень для неї – знаковий місяць, який приніс в її життя багато особливих людей. "Але є один... єдиний, з яким я прокидаюся і засинаю.... Та божевільна людина і ніжно мною кохана, з якою я забуваю про весь світ, тому що коли ми разом планета зупиняє свій рух і в ній паримо тільки ми!" - підписала вона кадр з чоловіком.

Відео: YouTube/Світське життя

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар зробила зізнання про дітей – її чоловік мріє про третього малюка і готовий відправити дружину в декрет.