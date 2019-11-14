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Катерина Кухар поділилася своїми лайфхаками по боротьбі з застудою

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.11.2019 - 16:31
Катерина Кухар поділилася своїми лайфхаками по боротьбі з застудою
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина розповіла, що допомагає їй швидко встати на ноги без ліків

У Катерини Кухар дуже насичений графік - українська прима-балерина регулярно зайнята в спектаклях, а крім того, щотижня бере участь у прямих ефірах шоу Танці з зірками 2019 як зоряної судді. До речі, вона емоційно прокометировала виліт з проекту Олени Кравець і розповіла, чому плакала в кінці 12-го ефіру. Тому танцівниці зовсім ніколи хворіти - а на випадок, якщо хвороба таки підібралася близько, у неї вже є перевірені методи боротьби.

Катерина зізналася на своїй сторінці в Instagram, що все ж примудрилася застудитися, так що довелося згадувати домашні засоби, які можуть швидко поставити на ноги без ліків.

Балерина також поділилася ефектним знімком зі своїм чоловіком Олександром Стояновим зі спільної фотосесії.

Катерина Кухар поділилася своїми лайфхаками по боротьбі з застудою

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Коли хвороба збиває тебе з ніг і зі звичного ритму, розумієш.... як же мама і бабуся були праві, коли казали в дитинстві: "Здоров'я — це найголовніше! І ні за які гроші ти його не купиш...!" За час свого "лікарняного", я згадала дуже багато домашніх засобів з дитинства, що допомогли мені швидко стати на ноги без антибіотиків. Ділюся з вами своїми #лайфхак , про які ви, можливо, забули ...

поради НЕ виключають консультацію лікаря!

Перше і найважливіше правило при будь-якій хвороби — пити дуже багато рідини!
Якщо ви п'єте чай, ВАЖЛИВО, щоб він був теплим, але не гарячим (якщо хворе горло, потрібно уникнути подразнення);
Полоскання: ромашка (тепла), сіль+сода+крапельки йоду. Від трьох до шести разів на день. Інгалятори краще використовувати вже після того, як зробили цю процедуру.
Ніс — масло шипшини, сік листочка алое, зірваного на підвіконні у бабусі.
Чай з малиною/смородиною, медом, лимоном, імбиром....
І, звичайно!!! #постельныйлежим
⠀А якщо НЕМАЄ ознак температури, краще всього допомагає балетний клас!! Тепло одягнутися, позайматися і пропотіти.... Хвороба виходить разом з потом.... Бережіть себе, носіть шапку, слухайте маму і не хворійте! Адже, коли погано себе почуваєш, все інше відступає на другий план", - докладно поділилась Кухар.

Прихильники бажають їй якнайшвидшого одужання і захоплюються красою знімка з чоловіком.

  • Оххх, яке фото. не болів, Катюша
  • Катя класна фотка ви молодці.Балериною треба народиться це про Вас
  • Як же красиво. Від вас неможливо відвести погляд
  • Выздоравливайте
  • Катюша хвороби, видужуй скоріше
  • Яка ніжна фотографія
  • Шикарний кадр!!
  • Це точно, здоров'я найголовніше... Дякую за поради!
  • Ви неймовірні! Як би хотілося фотографувати таку красу
  • Дякую за поради .. Взяла на замітку

Катерина Кухар поділилася своїми лайфхаками по боротьбі з застудою

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, стильна Катерина Кухар показала Олену Кравець в прозорій блузці - балерина поділилася кадрами з шоу "Хто зверху?".

Стала прикладом: Кухар емоційно прокоментувала виліт Кравець з Танців з зірками 2019 Розкішна: Катерина Кухар в образі "червоної Жизелі" скупалася в компліментах
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