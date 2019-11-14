Катерина Кухар поділилася своїми лайфхаками по боротьбі з застудою

Балерина розповіла, що допомагає їй швидко встати на ноги без ліків
У Катерини Кухар дуже насичений графік - українська прима-балерина регулярно зайнята в спектаклях, а крім того, щотижня бере участь у прямих ефірах шоу Танці з зірками 2019 як зоряної судді. До речі, вона емоційно прокометировала виліт з проекту Олени Кравець і розповіла, чому плакала в кінці 12-го ефіру. Тому танцівниці зовсім ніколи хворіти - а на випадок, якщо хвороба таки підібралася близько, у неї вже є перевірені методи боротьби.
Катерина зізналася на своїй сторінці в Instagram, що все ж примудрилася застудитися, так що довелося згадувати домашні засоби, які можуть швидко поставити на ноги без ліків.
Балерина також поділилася ефектним знімком зі своїм чоловіком Олександром Стояновим зі спільної фотосесії.
Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
"Коли хвороба збиває тебе з ніг і зі звичного ритму, розумієш.... як же мама і бабуся були праві, коли казали в дитинстві: "Здоров'я — це найголовніше! І ні за які гроші ти його не купиш...!" За час свого "лікарняного", я згадала дуже багато домашніх засобів з дитинства, що допомогли мені швидко стати на ноги без антибіотиків. Ділюся з вами своїми #лайфхак , про які ви, можливо, забули ...
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поради НЕ виключають консультацію лікаря!
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Перше і найважливіше правило при будь-якій хвороби — пити дуже багато рідини!
Якщо ви п'єте чай, ВАЖЛИВО, щоб він був теплим, але не гарячим (якщо хворе горло, потрібно уникнути подразнення);
Полоскання: ромашка (тепла), сіль+сода+крапельки йоду. Від трьох до шести разів на день. Інгалятори краще використовувати вже після того, як зробили цю процедуру.
Ніс — масло шипшини, сік листочка алое, зірваного на підвіконні у бабусі.
Чай з малиною/смородиною, медом, лимоном, імбиром....
І, звичайно!!! #постельныйлежим
⠀А якщо НЕМАЄ ознак температури, краще всього допомагає балетний клас!! Тепло одягнутися, позайматися і пропотіти.... Хвороба виходить разом з потом.... Бережіть себе, носіть шапку, слухайте маму і не хворійте! Адже, коли погано себе почуваєш, все інше відступає на другий план", - докладно поділилась Кухар.
Прихильники бажають їй якнайшвидшого одужання і захоплюються красою знімка з чоловіком.
Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Нагадаємо, стильна Катерина Кухар показала Олену Кравець в прозорій блузці - балерина поділилася кадрами з шоу "Хто зверху?".