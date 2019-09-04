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Катерина Кухар відверто зізналася в труднощах нового сезону Танці з зірками 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.09.2019 - 10:47
Катерина Кухар відверто зізналася в труднощах нового сезону Танці з зірками 2019
Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар також звернулася до ТAYANNA та Ігоря Кузьменко

Катерина Кухар продовжує ділитися своїми емоціями після другого ефіру шоу Танці з зірками 2019, який пройшов 1 вересня. А ефір був справді насиченим на емоції. Проект залишила пара TAYANNA - Ігор Кузьменко, що стало несподіванкою для багатьох. Пізніше співачка висловилася з приводу свого відходу. Ще пізніше сталися непорозуміння між Кухар та Іриною Білик, яка порахувала "образливим" висловлювання прима-балерини під час прямого ефіру.

Тепер же Кухар ще раз поділилася емоціями. І відверто зізналася, що новий сезон популярного проекту стане для неї найскладнішим. Справа в тому, що з багатьма його учасниками прима-балерина добре знайома.

“Новий сезон Танці з зірками 2019 напевно стане для мене найскладнішим і емоційним.... Адже, багатьох учасників я знаю вже давно і спілкуюся дуже близько.... А займаючи суддівське крісло, маю всі особисті переживання залишати на другому плані і залишатися професіоналом своєї справи. Але всі розуміють, що переможець повинен бути один. Ми є свідками грандіозного конкурсу і в ньому, як і в спорті, без поразок і вражаючих злетів не обійтися", - зазначає балерина.

Також Катерина звернулася до TAYANNA та Ігоря Кузьменко. Суддя проекту зазначила, що їй дійсно шкода, що вони покинули "Танці".

“TAYANNA та Ігор Кузьменко, мені шкода, що вам довелося залишити проект так рано. Танюша, мені б дуже хотілося, щоб ти продовжила участь: ще більше розкрилася, як найпрекрасніша квітка і показала свій багатогранний талант! Я від усього серця бажаю грандіозного успіху в твоєму новому шоу "ЖВЛ" ! І нехай шлях до твоєї мети радує тільки перемогами!", - підсумувала Катерина.

Також свій пост Кухар супроводила фото, на якому позує в ефектній рожевій сукні з воланами. Саме в такому вбранні вона блищала під час другого ефіру.

Катерина Кухар відверто зізналася в труднощах нового сезону Танці з зірками 2019

Катерина Кухар на другому ефірі шоу Танці з зірками 2019 (1 вересня) (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники прима-балерини також поспішили прокоментувати її новий пост:

  • "Дуже гарний образ"
  • “Леді в рожевому. Ви прекрасні"
  • "Божественна"
  • "Обожнюю Катюшку - цю тендітну, маленьку, ніжну, але дуже потужну жінку"
  • "Волосся красиве на другому шоу"

Катерина Кухар відверто зізналася в труднощах нового сезону Танці з зірками 2019

Скріншот коментарів: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська захопила заявою під час ефіру Танці з зірками. Співачка також відвідала другий прямий ефір і згадала, як брала участь ще в першому сезоні.

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