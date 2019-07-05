Катерина Кухар, ОNUKA і MELOVIN відверто розповіли про перші поцілунки

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Українські селебрітіс розговорилися про перші поцілунки

5 липня більш ніж у 60-ти країнах відзначають День поцілунку. З нагоди свята у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" зірки поділилися своїми спогадами. Виявилося, для Анни Добриднєвої перший поцілунок став кошмаром. А ось зіркові чоловіки до цих пір не можуть забути ці яскраві враження.

Романтичні, пристрасні і такі, про які воліють забути. Поцілунок – особливий вияв почуттів. Іноді ці миті запам’ятовуються на все життя, особливо, коли йдеться про перший поцілунок. Проте розповісти про нього готові не всі зірки.

"М-м-м я не скажу, – посміхаючись, говорить актор Олексій Тритенко в програмі "Ранок з Україною". – Коли я був у таборі й цілувався з вожатою. Після цього я зрозумів – ось такий він неймовірний дорослий світ!".

Актор Олексій Тритенко

Дитячі табори відпочинку, як виявилося, таке цікаве місце! Артем Пивоваров теж якось поїхав відпочити. Що і досі пам’ятає.

"Перший поцілунок був у таборі. Мені було 12 років. Чомусь мені було дуже страшно і я соромився – було ніяково, але дівчина була старшою, ніж я. Вона взяла ініціативу в свої руки і все було добре!" – поділився Артем Пивоваров.

Співак Артем Пивоваров

А от MELOVIN ще до літнього табору не доїхав, а цілуватися вже навчився. Все трапилося ще у молодшій школі.

"Перший поцілунок був у школі за шафою в роздягальні. Пам’ятаю ту дівчинку, така світленька, звали її, здається, Іра. Це був той самий перший поцілунок, такий прямо прикольний", – з посмішкою згадує MELOVIN.

MELOVIN

Далі – ще цікавіше. Як бути, коли у подружжя спогади про перший спільний поцілунок не співпадають... Наше запитання застало зненацька Катерину Кухар та Олександра Стоянова, прем'єрів Національної опери України.

"У мене з ним перший поцілунок був у Марбельї", – розповідає Катерина Кухар в ефірі "Ранку з Україною".

Катерина Кухар

Але в Олександра на цю подію в згадках інша дата.

"Я більше ні з ким не цілувався, крім цієї жінки. Мій перший поцілунок був з Катею, трохи раніше, ніж у Марбельї. Не пам’ятаю де, але раніше – це точно. Вона лежала і спала, а я її поцілував", – зізнається Олександр Стоянов.

"Хмм… Це цікаво! Та головне, чоловіки, цілуйте своїх жінок так, щоб вони це запам’ятали", – коментує Катерина Кухар.

Хоча пам’ятати можна по-різному. ОNUKA згадує, як колись раптово погодилися на побачення, де і стався її перший поцілунок.

"Це було дуже несподівано і, напевно, проти моєї волі, тому було досить дивно, але в будь-якому випадку це точно запам’яталося!" – розповіла ОNUKA.

ОNUKA

Та це квіточки. Анна Добриднєва перший поцілунок як згадає, так здригнеться.

"Перевдягалася 500 разів перед тим, як вийти з дому до цього хлопчика. І загалом прийшла, а він поїв цибулі, зараза. Розумієте?" – коментує Анна Добриднєва.

Перед темою про поцілунки не встояла і Олена Шоптенко. Зазвичай, зірка про особисте ані пари з вуст. Проте "Ранку з Україною" розповила про перший поцілунок зі своїм чоловіком Олексієм.

"Він був справді незабутнім. Але відкрию маленьку таємницю – я сама його попросила про це, ось тому, звичайно ж, я його запам'ятала", – розповіла Олена Шоптенко.

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар справила фурор в мережі пластичним фото. Прима-балерина грає Маргариту в балеті "Майстер і Маргарита" за Булгаковим.