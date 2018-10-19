"Його завжди оточували чутки": друг сім'ї Ані Лорак прокоментувала інформацію про розлучення

Колаж РБК-Україна

Дівчина вважає, що співачка з чоловіком зможуть зберегти відносини

Приятелька родини Ані Лорак та Мурата Налчаджіоглу вважає, що між співачкою та її чоловіком досі є любов. Про це вона розповіла у своєму коментарі з приводу розлучення для видання "Собеседник".

Чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу нещодавно зізнався своїм друзям і шанувальникам, що знаходиться в депресії. Його підтримали близькі друзі, в тому числі і подруга Кароліна Коляда.

Вона розповіла журналістам, що Мурата завжди оточували чутки з приводу інших жінок, але він ніколи їх не коментував.

"Його завжди оточували чутки і плітки з приводу інших жінок, але він це ніколи не коментував. Я думаю, саме ці пересуди і заважають його сімейному життю. Мені здається, що любов між Ані Лорак з Муратом є і досі. Справжні почуття адже не можуть померти за день, за два, за місяць", - розповіла дівчина.

Вона зазначила, що, коли Мурат тільки приїхав в Україну з Туреччини, Ані Лорак у всьому його підтримувала.

"Раніше у нас була спільна компанія, ми часто відпочивали разом. Він завжди намагався підтримувати своїх друзів у важких ситуаціях, і я не помічала за ним якийсь негатив. Десять років тому він приїхав в Україну з Туреччини, для нього тут було нове. Він не знав російської мови, навчався ресторанному бізнесу. Його у всьому підтримувала Ані Лорак. І ця підтримка була радше моральна, ніж фінансова", - розповіла Коляда.

Дівчина повідомила, що в останній раз вона бачила Ані Лорак та її чоловіка разом у березні 2018 року. Це була афтерпаті в невимушеній обстановці без журналістів і телекамер.

"В останній раз я бачила пару разом у березні. Це було в Москві на афтерпаті Ані Лорак, присвяченій прем'єрі її нового шоу "Діва". Тоді у них було все чудово... Я не хочу коментувати чутки про розлучення, так як це їх особиста справа, і в це не потрібно лізти стороннім. Коли прийде час, і хтось з них захоче дати коментар, вони зроблять це самі", - розповіла Коляда і додала, що не розуміє, чому Мурату приписують роман з Бєляєвої.

"З приводу Яни Бєляєвої можу сказати тільки те, що вони знайомі через їх спільного друга. Не розумію, чому їм приписують стосунки", - додала Коляда.

До речі, раніше ми писали про те, що Ані Лорак зробила дуже особисте визнання у новій пісні.

А також ми розповідали про те, що з'явилася нова інформація про проблеми в шлюбі співачки.

Відео: РБК-Україна