Єфросиніна у крокодилячих чоботях і жовтому платті похвалилася модним весняним look'ом

Зі слів знаменитості, весна є її улюбленою порою року.

"З дитинства весна – моя улюблена пора року! Мені все пахне свіжістю і пробудженням, чому саме навесні у мене відчуття нового життя) Дні народження Тимура і мій навесні, моїх близьких і рідних людей також... Отримання статусу посла ООН, запуск бренду Mashsh, перший вихід "Іспиту", нові телепроєкти – все траплялося навесні :)", – розповідає телеведуча.

При цьому разом з весною, навіть для неї, трапляються моменти "одкровення" про власне тіло.

"Волію думати, що весна просто відчуває мою любов... І сантиметри на талії, які так затишно жили під худі взимку", – зізнається Єфросиніна.

Маша Єфросиніна у весняному образі (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальникам сподобався пост, і фотографії знаменитостей. Фанати навіть порівняли Єфросиніну з квіткою:

Hot look!!! Надихаєте))

Весна.

Мімоза.

Ви шикарна.

Наша Перша леді України. У всі часи!

Я обожнюю весну! Ось вже зараз відчуваю пробудження від зимової сплячки!

Тільки весна, знову хочеться жити і радіти.

Ви як мімоза.

Скріншоти (instagram.com/mashaefrosinina)