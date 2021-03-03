Єфросиніна у крокодилячих чоботях і жовтому платті похвалилася модним весняним look'ом

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна похвалилася стильним весняним look'ом, а також розповіла, що ця пора року їй особливо подобається. За її словами, саме навесні з нею відбуваються приємні події – дні народження близьких, запуск власного бренду та проєктів.
Своїм ставленням до нової пори року і фотографіями стильного образу Єфросиніна поділилася в Instagram.
Зі слів знаменитості, весна є її улюбленою порою року.
"З дитинства весна – моя улюблена пора року! Мені все пахне свіжістю і пробудженням, чому саме навесні у мене відчуття нового життя) Дні народження Тимура і мій навесні, моїх близьких і рідних людей також... Отримання статусу посла ООН, запуск бренду Mashsh, перший вихід "Іспиту", нові телепроєкти – все траплялося навесні :)", – розповідає телеведуча.
При цьому разом з весною, навіть для неї, трапляються моменти "одкровення" про власне тіло.
"Волію думати, що весна просто відчуває мою любов... І сантиметри на талії, які так затишно жили під худі взимку", – зізнається Єфросиніна.
Маша Єфросиніна у весняному образі (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Шанувальникам сподобався пост, і фотографії знаменитостей. Фанати навіть порівняли Єфросиніну з квіткою:
Скріншоти (instagram.com/mashaefrosinina)
Варто відзначити, раніше Маша Єфросиніна зробила щемливе визнання про Крим.
До цього Маша Єфросиніна повеселилася на "розкутій" вечірці з нагоди дня народження Олі Полякової.