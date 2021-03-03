Ефросинина в крокодиловых сапогах и желтом платье похвасталась модным весенним look'ом

Со слов знаменитости, весна является ее любимым временем года.

"С детства весна – мое самое любимое время года! Мне все пахнет свежестью и пробуждением, почему-то именно весной у меня ощущение новой жизни) Дни рождения Тимура и мой весной, моих близких и родных людей также... Получение статуса посла ООН, запуск бренда Mashsh, первый выход "Экзамена", новые телепроекты – все случалось весной :)", – рассказывает телеведущая.

При этом вместе с весной, даже для нее, случаются моменты "откровения" о собственном теле.

"Предпочитаю думать, что весна просто чувствует мою любовь... И сантиметры на талии, которые так уютно жили под худи зимой", – признается Ефросинина.

Маша Ефросинина в весеннем образе (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонникам понравился и пост, и фотографии знаменитости. Фанаты даже сравнили Ефросинину с цветком:

Hot look!!! Вдохновляете))

Весна.

Мимоза.

Вы шикарная.

Наша Первая леди Украины. Во все времена!

Я обожаю весну! Вот уже сейчас ощущаю пробуждение от зимней спячки!

Только весна, снова хочется жить и радоваться.

Вы как мимоза.

Скриншоты (instagram.com/mashaefrosinina)