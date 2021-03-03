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Єфросиніна у крокодилячих чоботях і жовтому платті похвалилася модним весняним look'ом

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 11:16
Єфросиніна у крокодилячих чоботях і жовтому платті похвалилася модним весняним look'ом Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Анна Кисельова

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна похвалилася стильним весняним look'ом, а також розповіла, що ця пора року їй особливо подобається. За її словами, саме навесні з нею відбуваються приємні події – дні народження близьких, запуск власного бренду та проєктів.

Своїм ставленням до нової пори року і фотографіями стильного образу Єфросиніна поділилася в Instagram.

Зі слів знаменитості, весна є її улюбленою порою року.

"З дитинства весна – моя улюблена пора року! Мені все пахне свіжістю і пробудженням, чому саме навесні у мене відчуття нового життя) Дні народження Тимура і мій навесні, моїх близьких і рідних людей також... Отримання статусу посла ООН, запуск бренду Mashsh, перший вихід "Іспиту", нові телепроєкти – все траплялося навесні :)", – розповідає телеведуча.

При цьому разом з весною, навіть для неї, трапляються моменти "одкровення" про власне тіло.

"Волію думати, що весна просто відчуває мою любов... І сантиметри на талії, які так затишно жили під худі взимку", – зізнається Єфросиніна.

Єфросиніна у крокодилячих чоботях і жовтому платті похвалилася модним весняним look'ом

Єфросиніна у крокодилячих чоботях і жовтому платті похвалилася модним весняним look'ом

Маша Єфросиніна у весняному образі (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальникам сподобався пост, і фотографії знаменитостей. Фанати навіть порівняли Єфросиніну з квіткою:

  • Hot look!!! Надихаєте))
  • Весна.
  • Мімоза.
  • Ви шикарна.
  • Наша Перша леді України. У всі часи!
  • Я обожнюю весну! Ось вже зараз відчуваю пробудження від зимової сплячки!
  • Тільки весна, знову хочеться жити і радіти.
  • Ви як мімоза.

Єфросиніна у крокодилячих чоботях і жовтому платті похвалилася модним весняним look'ом

Єфросиніна у крокодилячих чоботях і жовтому платті похвалилася модним весняним look'ом

Єфросиніна у крокодилячих чоботях і жовтому платті похвалилася модним весняним look'ом

Скріншоти (instagram.com/mashaefrosinina)

Варто відзначити, раніше Маша Єфросиніна зробила щемливе визнання про Крим.

До цього Маша Єфросиніна повеселилася на "розкутій" вечірці з нагоди дня народження Олі Полякової.

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