Ефектна Слава Камінська в корсеті прикрасила обкладинку глянцю

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Після розлучення співачка покращала і знялася у фотосесії для журналу

Учасниця групи НеАнгели Слава Камінська нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком Едгаром, з яким у них двоє маленьких дітей. Як стало відомо, причиною стали різні характери і погляди на життя, а ініціатором розлучення став чоловік. Незважаючи на такий непростий період у житті, співачка намагається залишатися позитивною і багато часу приділяє дітям, не забуваючи і про світське життя. Багато шанувальників навіть зазначають, що останнім часом артистка дуже покращала.

На своїй сторінці в Instagram Слава схвилювала фанів новими яскравими фото - як виявилося, вона прикрасила обкладинку і знялася у фотосесії для глянсового журналу "Единственная".

Для заголовного фото вона приміряла бірюзове вбрання з довгими рукавами, а поверх нього - помаранчевий корсет, який підкреслив витончену талію артистки.

"Єдина на ці 30 днів", - прокоментувала Камінська.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

До речі, цитата Слави на обкладинці видання говорить: "Я повинна бути щасливою".

Виконавиця також показала ще один кадр з фотосесії. На ньому видно весь образ красуні - правда, ймовірно, через світло він здається не бірюзовим, а ніжно-фіолетовим. На співачці - вузька сукня, а також піджак і корсет поверх нього, а на голові у неї красується незвичайна шапочка в тон корсета. На фото дівчина закрила очі і щасливо посміхається.

"Единственная, в моєму випадку - це діагноз", - зазначила вона.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники не змогли пройти повз таких кадрів і засипали Камінську захопленими компліментами.

Прекрасна і надихаюча

Слава ти красуня!!!

Славочка, Ви найрозкішніша і прекрасна!!! А голос Ваш, ащеееееееее....

Бабуся-Славушка, Ви дуже милі

Слава,ти шикарна

Вогонь

Просто вогонь фото, ви красуня, в будь-якому вигляді нереально круто хороші!

Я б сказала - одна така

Стильна, суперская!!!

Бусінка

Сексі вумен

Ти така красуня. Ще й талант. Просто богиня

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, гарна Слава з НеАнгелів захопила образом в блискучій смарагдовій сукні.

Раніше Слава Камінська з НеАнгелів заворожила мережу стрункою фігурою в купальнику.