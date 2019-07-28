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Ефектна Слава Камінська в корсеті прикрасила обкладинку глянцю

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.07.2019 - 10:56
Ефектна Слава Камінська в корсеті прикрасила обкладинку глянцю
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Після розлучення співачка покращала і знялася у фотосесії для журналу

Учасниця групи НеАнгели Слава Камінська нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком Едгаром, з яким у них двоє маленьких дітей. Як стало відомо, причиною стали різні характери і погляди на життя, а ініціатором розлучення став чоловік. Незважаючи на такий непростий період у житті, співачка намагається залишатися позитивною і багато часу приділяє дітям, не забуваючи і про світське життя. Багато шанувальників навіть зазначають, що останнім часом артистка дуже покращала.

На своїй сторінці в Instagram Слава схвилювала фанів новими яскравими фото - як виявилося, вона прикрасила обкладинку і знялася у фотосесії для глянсового журналу "Единственная".

Для заголовного фото вона приміряла бірюзове вбрання з довгими рукавами, а поверх нього - помаранчевий корсет, який підкреслив витончену талію артистки.

"Єдина на ці 30 днів", - прокоментувала Камінська.

Ефектна Слава Камінська в корсеті прикрасила обкладинку глянцю

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

До речі, цитата Слави на обкладинці видання говорить: "Я повинна бути щасливою".

Виконавиця також показала ще один кадр з фотосесії. На ньому видно весь образ красуні - правда, ймовірно, через світло він здається не бірюзовим, а ніжно-фіолетовим. На співачці - вузька сукня, а також піджак і корсет поверх нього, а на голові у неї красується незвичайна шапочка в тон корсета. На фото дівчина закрила очі і щасливо посміхається.

"Единственная, в моєму випадку - це діагноз", - зазначила вона.

Ефектна Слава Камінська в корсеті прикрасила обкладинку глянцю

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники не змогли пройти повз таких кадрів і засипали Камінську захопленими компліментами.

  • Прекрасна і надихаюча
  • Слава ти красуня!!!
  • Славочка, Ви найрозкішніша і прекрасна!!! А голос Ваш, ащеееееееее....
  • Бабуся-Славушка, Ви дуже милі
  • Слава,ти шикарна
  • Вогонь
  • Просто вогонь фото, ви красуня, в будь-якому вигляді нереально круто хороші!
  • Я б сказала - одна така
  • Стильна, суперская!!!
  • Бусінка
  • Сексі вумен
  • Ти така красуня. Ще й талант. Просто богиня

Ефектна Слава Камінська в корсеті прикрасила обкладинку глянцю

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, гарна Слава з НеАнгелів захопила образом в блискучій смарагдовій сукні.

Раніше Слава Камінська з НеАнгелів заворожила мережу стрункою фігурою в купальнику.

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Новини України НеАнгелыСлава Камінська
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