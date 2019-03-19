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Ефектна діва: Катя Осадча полонила чуттєвим фотосетом

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.03.2019 - 17:35
Ефектна діва: Катя Осадча полонила чуттєвим фотосетом
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча позувала перед об'єктивом в розкішних образах

Українська телеведуча Катя Осадча вирушила разом із чоловіком Юрієм Горбуновим на вікенд в Європу. Пара віддала перевагу активному відпочинку і встигла відвідати Італію і Німеччину. У Мюнхені вони навідалися в королівську пивоварню, на місці якої знаходиться всесвітньо відомий ресторан, і прогулялися по затишному місту. Але зірка вирішила порадувати шанувальників не тільки фото з відпустки, а також показати в InstagramStories ефектну фотосесію, заради якої вона приміряла кілька спокусливих образів.

Перед об'єктивом фотографа Катя позувала в оригінальній сукні з пір'я, доповнивши і без того яскравий лук лаконічними чорними босоніжками на ремінці.

Прозорі елементи вбрання чергувалися з пір'яними вставками. На одному зі знімків Катя позувала в ажурній масці. "Місіс Ікс", - кокетливо підписала вона кадр.

Ефектна діва: Катя Осадча полонила чуттєвим фотосетом

Ефектна діва: Катя Осадча полонила чуттєвим фотосетом

Ефектна діва: Катя Осадча полонила чуттєвим фотосетом

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Другий образ теледіви кардинально відрізнявся від першого, але був не менш привабливим. Катя показала закулісні кадри, на яких візажист робить їй макіяж з акцентом на губи.

Зірка зображена у вбранні смарагдового кольору без бретелей з максимально відкритою лінією декольте, демонструючи стрункі ніжки у всій красі. Окремо варто сказати про прикраси. Білі величезні сережки-кільця стали яскравим акцентом образу.

Ефектна діва: Катя Осадча полонила чуттєвим фотосетом

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Цей же лук знаменитість вирішила доповнити своїм улюбленим головним убором – кокетливим капелюшком з невагомою вуаллю в тон вбрання.

Ефектна діва: Катя Осадча полонила чуттєвим фотосетом

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча вийшла у світ в оригінальному брючному ансамблі, що складається з штанів кльош і піджака з притому у вигляді рибок.

До слова, Катя Осадча порадувала прихильників приємними новинами і показала грайливийобраз в яскравих тонах від українського бренду.

"Ви прекрасні": Катя Осадча блиснула шикарним образом на сцені Голос країни 9 Розкішна Осадча полонила ніжним луком в сукні від всесвітньо відомого бренду
Новини України Катя Осадча
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