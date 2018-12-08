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"Її особиста справа": в мережі розгорівся скандал через пологи Регіни Тодоренко

Lite » Зірки 08.12.2018 - 15:18
"Її особиста справа": в мережі розгорівся скандал через пологи Регіни Тодоренко
Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальники виявляють зайву увагу до приватного життя ведучої

Регіна Тодоренко і Влад Топалов 5 грудня стали батьками. Знаменна подія в житті зірок не обійшла стороною увага фанатів телеведучої. Багато з них буквально вимагають свіжих знімків від зірки з новонародженим малюком. Інші ж вважають, що народження дитини — це частина особистого життя ведучої, тому публікація фотографій — її особиста справа. Деякі зазначили, що приховування інформації про народження дитини з боку зірок – дивне явище, так як всі вже здогадалися про поповнення в родині. Скандал розгорівся під однією з крайніх публікацій ведучої в Instagram.

Сама зірка написала, що розучує колискові для дітей.

"Таке могло статися тільки в "П'ятниця З Регіною"! Ми з Катею Варнавою розучуємо колискові для дітей", — написала ведуча у підписі до опублікованого відео.

&quot;Її особиста справа&quot;: в мережі розгорівся скандал через пологи Регіни Тодоренко

Скріншот поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Відео: (instagram.com/reginatodorenko)

У коментарях під публікацією розгорівся справжній скандал. Крім сердечних привітань ведучої з народженням первістка, в коментарях звернули увагу на те, що дівчина зникла з соцмережі. Деякі звинуватили її у приховуванні інформації про пологи.

"О, як відразу Регіна народила і в онлайн не видно", "Люди такі дивні. Виклади Регіна пост з малюком на пологовому хресті, так відразу ж пішли б коменти типу: "От, краще б дитиною займалася, а не в інсті сиділа, вже недомати", не викладає нічого – теж не так", "Люди, прокиньтеся! Це її особиста справа! Якщо Регіна вважатиме за потрібне викласти в такій пост, я не сумніваюся, що всі будуть раді! Але зараз заспокойтеся, коли час прийде, тоді ви і побачите пост про народження дитини!", – пишуть в мережі

&quot;Її особиста справа&quot;: в мережі розгорівся скандал через пологи Регіни Тодоренко

&quot;Її особиста справа&quot;: в мережі розгорівся скандал через пологи Регіни Тодоренко

&quot;Її особиста справа&quot;: в мережі розгорівся скандал через пологи Регіни Тодоренко

&quot;Її особиста справа&quot;: в мережі розгорівся скандал через пологи Регіни Тодоренко

&quot;Її особиста справа&quot;: в мережі розгорівся скандал через пологи Регіни Тодоренко

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, що Валентина Хамайко в четвертий раз стала мамою.

Раніше ми писали, що Регіна Тодоренко вперше прокоментувала весілля.

Відео: video.rbc.ua

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