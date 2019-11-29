DZIDZIO розповів про готовність до поповнення в сім'ї: Пора відкривати інші нотки

В ексклюзивному інтерв'ю журналістам програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" популярний артист, лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома розповів, чи готовий він до того, щоб у них з дружиною з'явилася дитина. До речі, 20 листопада Хома відсвяткував день народження - артистові виповнилося 36 років.

Мегапопулярний DZIDZIO, який постане на новорічному шоу "Привіт, 20-ті!" каналу "Україна" в несподіваних образах, розповів про особисте. Виявилося, Михайло не проти поповнення у родині, але ще й досі називає себе дитиною.

"Людина планує, а Бог керує. Напевно, підходить той час, коли вже треба відкривати у своїй душі, у своїй поведінці, характері, в щасті інакші нотки. А я думаю, що дитина відкриває набагато більші простори і грані, – поділився лідер гурту "DZIDZIO" Михайло Хома в ефірі каналу "Україна". – Ви що по Дзідзьо не бачите, який я насправді? Я у хаті на октаву вище говорю, танцюю, співаю – я ж дитина всередині і завжди всім кажу: не закривайте в мені дитину".

Михайла навіть не лякає те, що з батьківством треба було б збавити оберти в роботі. Тим паче, було б кому сидіти з дитиною.

"Мама би вже прилетіла – тільки дай знак! Дружину треба питати, у мене особисто страхів нема – я на себе завжди беру відповідальність", – розповів артист журналістам "Ранку з Україною".

Відзначимо, що дружина Михайла - львів'янка, співачка Ярослава Притула, відома під сценічним пседонімом SLAVIA. Одружилися в листопаді 2013 року. З майбутньою дружиною Михайло познайомився під час навчання в музичному училищі, згодом вони співали разом у гурті "Михайло Хома і друзі".