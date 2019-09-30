Джинси на розмір менше: Слава з НеАнгелів потішила веселим фото

Співачка зізналася в тому, що трапився курйоз
Яскрава і дотепна Слава Камінська вміє неабияк пожартувати та повеселити шанувальників. Незважаючи на розлучення з чоловіком, співачка не сумує і живе насиченим життям. Втім, нещодавно вона все ж здивувала шанувальників одкровеннями на тему відносин і конфліктів у парі. Однак нова публікація в Instagram зірки - знову позитивна і навіть кумедна.
Слава опублікувала знімок, на якому вона сидить на лавочці в парку і весело сміється. На артистці джинси і джинсова курточка, а також сліпери на ногах. Як зізналася учасниця групи НеАнгели, з нею сталася курйозна ситуація.
"Той випадок, коли повірила в себе і одягла джинси із щільного котону на розмір менше. Смішно, але ..." - прокоментувала співачка.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Підписники з гумором відреагували на визнання Слави і залишили їй жартівливі коментарі.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, Слава з НеАнгелів похвалилася витонченою фігурою в незвичайному купальнику, позуючи на яхті.
Також Слава з НеАнгелів здивувала образом "молодої балерини у віці", позуючи на пуантах.