Джинси на розмір менше: Слава з НеАнгелів потішила веселим фото

Яскрава і дотепна Слава Камінська вміє неабияк пожартувати та повеселити шанувальників. Незважаючи на розлучення з чоловіком, співачка не сумує і живе насиченим життям. Втім, нещодавно вона все ж здивувала шанувальників одкровеннями на тему відносин і конфліктів у парі. Однак нова публікація в Instagram зірки - знову позитивна і навіть кумедна.

Слава опублікувала знімок, на якому вона сидить на лавочці в парку і весело сміється. На артистці джинси і джинсова курточка, а також сліпери на ногах. Як зізналася учасниця групи НеАнгели, з нею сталася курйозна ситуація.

"Той випадок, коли повірила в себе і одягла джинси із щільного котону на розмір менше. Смішно, але ..." - прокоментувала співачка.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Підписники з гумором відреагували на визнання Слави і залишили їй жартівливі коментарі.

Але відчувається тиск в булках

Ви смієтеся при цьому))) я зітхнути не можу))

Що? Лопнули?

Моя красуня

Буває

смішно, але жим-жим

Любимка...правильно і зробила, завжди потрібно вірити в себе, навіть коли "джинси тріщать по швах"...

Коліна не згинаються

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів похвалилася витонченою фігурою в незвичайному купальнику, позуючи на яхті.

Також Слава з НеАнгелів здивувала образом "молодої балерини у віці", позуючи на пуантах.