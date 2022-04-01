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Джим Керрі заявив про завершення кінокар'єри: "Я йду на пенсію"

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П'ятниця 01 квітня 2022 11:02
Джим Керрі заявив про завершення кінокар'єри: "Я йду на пенсію" Фото: Джим Керрі (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Геніальний комедіант Джим Керрі заявив, що йде на пенсію. Актор каже, що зробив достатньо і йому пора відпочити.

Про це 60-річний актор сказав в інтерв'ю Access Hollywood.

"Я йду на пенсію. Я кажу це досить серйозно. Якщо, звичайно, раптом ангели принесуть мені якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, і я зрозумію, що людям дуже важливо це побачити, то може я і повернуся", - зізнався Керрі.

Останній фільм за участю Керрі "Сонік в кіно 2" вийшов у світовий прокат 30 березня.

Яким ми запам'ятаємо Джима

Звичайно ж, актор в першу чергу асоціюється, як комедіант. Його вміння гримасувати - унікальне для Голлівуду, та й для всього світового кінематографа.

Дебютував він у 19-річному віці у фільмі "Гумове обличчя", 1981 року.

Знаменитим актор прокинувся в 1993 році, знявшись в картині "Ейс Вентура: розшук домашніх тварин". Вже потім були геніальні комедії - "Тупий і ще тупіший"," Маска", "Завжди говори "так".

Були у нього і більш серйозні ролі - трагікомедія "Шоу Трумана", "Брехун, брехун".

І звичайно ж - унікальна роль для Керрі в картині "Вічне сяйво чистого розуму". Глядач побачив втомлену сумну депресивну людину. Цікаво, що ці емоції Джим також зміг передати через свої коронні гримаси.

Дивіться нижче на відео всі ролі Джима в кіно за 10 хвилин:

Раніше про завершення кар'єри оголосив Брюс Вілліс.

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актер Джим Керри
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