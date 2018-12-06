Джіджі Хадід і Летиція Каста прикрасили календар Pirelli на 2019 рік

Фото: Летиція Каста (pirelli.com)

Темою 46-го видання календаря стала "Сила мрії"

У середу, 5 грудня в Мілані (Італія) відбулася презентація знаменитого модного календаря Pirelli на 2019 рік. Цього разу його сторінки прикрасили модель Джіджі Хадід, актриса і модель Летиція Каста, танцівник Кальвін Роял III, балерина Місті Коупленд, актриса Джулія Гарнер і дизайнер Олександр Венг. Знімки були опубліковані на сайті видання.

Зазначимо, що для календаря також позував скандальний український танцівник Сергій Полунін, який нещодавно викликав галас в пресі та мережі своїми заявами про любов до Володимира Путіна. Пізніше зірка балету отримав російське громадянство.

Фото: pirelli.com

Автором 40 кольорових і чорно-білих знімків формату 16:9 став фотограф Альберт Уотсон. Зйомки проходили в Майамі і Нью-Йорку в квітні.

Темою 46-го видання календаря Pirelli стала "Сила мрії".

Фото: pirelli.com

"Мені б хотілося, щоб люди, які розглядають календар, розуміли, що я був рухомий чистою фотографічністю і прагнув дослідити внутрішній світ фотографованих мною героїнь. Я створював ситуації, в яких виявляється позитивне мислення сучасних жінок", - пояснив Уотсон.

Фото: pirelli.com

За задумом фотографа, головні героїні сюжетів - чотири жінки: Летиція - художниця, Джулія - автор знімків рідкісних рослин, Місті - танцівниця, Джіджі - світська левиця.

"Кожна з чотирьох жінок має власну індивідуальність, чітку мету в житті і свій образ дій. І всі вони спрямовані в майбутнє. Тому глибинної темою є мрії, але ідея, покладена в основу всього проекту, - це оповідання допомогою чотирьох міні-фільмів", - розповів він.

Фото: pirelli.com

Зазначимо, що перший випуск календаря Pirelli вийшов у 1963 році. У різні роки для нього знімалися Йоко Оно, Наталія Водянова, Ніколь Кідман, Ума Турман, Пенелопа Круз, Серена Вільямс та інші знаменитості.

Нагадаємо, американська актриса Ліндсі Лохан приміряла образи диснеївських принцес у фотосесії для журналу Paper. Ліндсі перевтілилася в Білосніжку, Сплячу Красуню, Русалочку і Попелюшку.

До речі, 54-річна Моніка Беллуччі знялась у купальнику для італійського глянцю.

Відео: (video.rbc.ua)